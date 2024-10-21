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На Алтае двух мужчин задержали за вербовку жителей в ряды террористов и экстремистов

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

21 октября 2024, 13:10, ИА Амител

В Алтайском крае двух местных жителей задержали по подозрению в вербовке и склонении граждан к участию в террористическом сообществе и экстремистской организации, сообщает региональный СК.

Первый подозреваемый – 58-летний житель Барнаула, который два года назад приехал в регион.

"Начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности", – рассказали в ведомстве.

Второй подозреваемый – 57-летний житель Первомайского района, участник террористического сообщества, деятельность которого запрещена в России.

"С января 2022 по октябрь 2024 года осуществлял вербовку граждан для участия в террористическом сообществе", – уточнили в СК.

Подозреваемых отправили под стражу, возбуждены уголовные дела. Преступления выявили и пресекли оперативные сотрудники военной контрразведки ФСБ России.

Алтайский край Терроризм Экстремизм

Комментарии 4

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Шинник

13:30:45 21-10-2024

жаль что смертную казнь отменили

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гость

13:40:24 21-10-2024

из всех вещей только расческу взял с собой, красавЕц.

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Гость

14:01:28 21-10-2024

Деньги не пахнут.

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Гость

17:02:25 21-10-2024

Старые пердуны , одному 57 , другому 58 , думали что умнее всех , всех обманут и завербуют ?

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