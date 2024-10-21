На Алтае двух мужчин задержали за вербовку жителей в ряды террористов и экстремистов
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
21 октября 2024, 13:10, ИА Амител
В Алтайском крае двух местных жителей задержали по подозрению в вербовке и склонении граждан к участию в террористическом сообществе и экстремистской организации, сообщает региональный СК.
Первый подозреваемый – 58-летний житель Барнаула, который два года назад приехал в регион.
"Начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности", – рассказали в ведомстве.
Второй подозреваемый – 57-летний житель Первомайского района, участник террористического сообщества, деятельность которого запрещена в России.
"С января 2022 по октябрь 2024 года осуществлял вербовку граждан для участия в террористическом сообществе", – уточнили в СК.
Подозреваемых отправили под стражу, возбуждены уголовные дела. Преступления выявили и пресекли оперативные сотрудники военной контрразведки ФСБ России.
13:30:45 21-10-2024
жаль что смертную казнь отменили
13:40:24 21-10-2024
из всех вещей только расческу взял с собой, красавЕц.
14:01:28 21-10-2024
Деньги не пахнут.
17:02:25 21-10-2024
Старые пердуны , одному 57 , другому 58 , думали что умнее всех , всех обманут и завербуют ?