На Алтае двух мужчин задержали за вербовку жителей в ряды террористов и экстремистов

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

21 октября 2024, 13:10, ИА Амител

В Алтайском крае двух местных жителей задержали по подозрению в вербовке и склонении граждан к участию в террористическом сообществе и экстремистской организации, сообщает региональный СК.

Первый подозреваемый – 58-летний житель Барнаула, который два года назад приехал в регион.

"Начал осуществлять вербовку граждан и склонять их к осуществлению террористической деятельности", – рассказали в ведомстве.

Второй подозреваемый – 57-летний житель Первомайского района, участник террористического сообщества, деятельность которого запрещена в России.

"С января 2022 по октябрь 2024 года осуществлял вербовку граждан для участия в террористическом сообществе", – уточнили в СК.

Подозреваемых отправили под стражу, возбуждены уголовные дела. Преступления выявили и пресекли оперативные сотрудники военной контрразведки ФСБ России.