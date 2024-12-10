Житель Бийска влез в долги по уничтоженной кредитке
Знакомый втайне активировал оформленную на него карту и не пополнял баланс
10 декабря 2024, 12:50, ИА Амител
49-летний житель Бийска влез в долги по кредитной карте, которую оформил на него приятель. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
50-летний друг мужчины попросил открыть для него дебетовую карту на свое имя. Сам он не мог этого сделать из-за проблем с документами.
"Бийчанин согласился, и они вместе отправились в банк. При оформлении платежного средства в анкете указали телефон фактического пользователя. Кроме того, в подарок выдали кредитную карту. Ее сразу уничтожили, разрезав пополам", – сообщает полиция.
Однако спустя год бийчанин узнал, что он должен 25 тыс. рублей по займу, который не брал. Горожанин обратился в полицию. Спустя время правоохранители задержали того самого приятеля, которому ранее помог потерпевший. Оказалось, что он тайно активировал кредитную карту в приложении и перевел деньги себе, а баланс не пополнял.
Мужчина во всем сознался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
15:45:54 10-12-2024
Если бы не опция активации карт в приложении, такое было бы невозможно. Но банкам это крайне выгодно - любыми путями навязать кредиты населению. Возникает вопрос, почему владелец карты не может наложить запрет на использование кредитки или сразу категорически отказаться? Карту дали в подарок... Почему нельзя отказаться от "подарка" сразу? Ещё вопрос, такое может случиться с любым счетом, если заведешь в банке дебетовую карту, то к ней в обязательном порядке банк присовокупит кредитную?
17:35:52 10-12-2024
подарок - это безвозмездно ? Кредитная карта и подарок совершенно несовместимые понятия, я бы на банк еще в суд подала на взыскание морального вреда: карту при выдаче уничтожили, а из приложения не убрали. Почему? Халатность сотрудников или финансовая политика банка?