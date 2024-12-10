Житель Бийска влез в долги по уничтоженной кредитке

Знакомый втайне активировал оформленную на него карту и не пополнял баланс

10 декабря 2024, 12:50, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

49-летний житель Бийска влез в долги по кредитной карте, которую оформил на него приятель. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

50-летний друг мужчины попросил открыть для него дебетовую карту на свое имя. Сам он не мог этого сделать из-за проблем с документами.

"Бийчанин согласился, и они вместе отправились в банк. При оформлении платежного средства в анкете указали телефон фактического пользователя. Кроме того, в подарок выдали кредитную карту. Ее сразу уничтожили, разрезав пополам", – сообщает полиция.

Однако спустя год бийчанин узнал, что он должен 25 тыс. рублей по займу, который не брал. Горожанин обратился в полицию. Спустя время правоохранители задержали того самого приятеля, которому ранее помог потерпевший. Оказалось, что он тайно активировал кредитную карту в приложении и перевел деньги себе, а баланс не пополнял.

Мужчина во всем сознался. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.