Житель Бийска вышел на прогулку с самодельным пистолетом и попался полиции
У мужчины дома нашли и другие виды оружия
03 августа 2024, 20:37, ИА Амител
Жителю Бийска предъявили обвинение за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
Мужчина с детства изучал оружие и с годами это хобби переросло в коллекционирование. Горожанин начал приобретать настоящие пистолеты и боеприпасы, а весной 2024 года самостоятельно смастерил экземпляр и взял его на прогулку, но, увидев полицейских, занервничал и привлек их внимание.
"На вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов, бийчанин не стал отпираться и во всем признался", – рассказали в ведомстве.
Следствие установило, что у себя дома мужчина без соответствующего разрешения держал несколько видов огнестрельного оружия с боеприпасами, в том числе самодельное. В отношении бийчанина возбудили уголовное дело.
20:44:46 03-08-2024
Оформить как явку с повинной.
03:36:43 04-08-2024
Гость (20:44:46 03-08-2024) Оформить как явку с повинной. ... Ага. Щас!
За явки грамоту не дают...
05:27:02 04-08-2024
Гость (20:44:46 03-08-2024) Оформить как явку с повинной. ... И на фронт Кулибина!
22:13:14 03-08-2024
Не внучек Калашникова?
22:25:34 03-08-2024
Левша. Надо использовать. На благо Родины.
10:48:52 04-08-2024
Он как раз шел в полицию чтобы сдать сначала пистолет,потом все остальное что дома оставалось.Говорят,за это еще и приплачивают.Никакого адвоката не потребуется,ни хорошего,ни плохого.А занервничал он на улице при виде полиции,потому что понял как судьба ему способствует его же намерениям.
16:03:09 04-08-2024
Изделие - пионерство. Я такие в 7 классе Мордора делал.
Эх, ему б хоть токарник простенький...
20:23:46 04-08-2024
Musik (16:03:09 04-08-2024) Изделие - пионерство. Я такие в 7 классе Мордора делал. ... Ну и без фрейзерного тут не обойтись.