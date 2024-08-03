Житель Бийска вышел на прогулку с самодельным пистолетом и попался полиции

У мужчины дома нашли и другие виды оружия

03 августа 2024, 20:37, ИА Амител

Пистолет подозреваемого / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Жителю Бийска предъявили обвинение за незаконное хранение и изготовление оружия, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Мужчина с детства изучал оружие и с годами это хобби переросло в коллекционирование. Горожанин начал приобретать настоящие пистолеты и боеприпасы, а весной 2024 года самостоятельно смастерил экземпляр и взял его на прогулку, но, увидев полицейских, занервничал и привлек их внимание.

"На вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов, бийчанин не стал отпираться и во всем признался", – рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что у себя дома мужчина без соответствующего разрешения держал несколько видов огнестрельного оружия с боеприпасами, в том числе самодельное. В отношении бийчанина возбудили уголовное дело.