Житель Бийска закупился в магазине на поддельные деньги

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он во всём признался

12 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске задержали мужчину, пришедшего в магазин с поддельной купюрой. Об этом рассказали в МВД.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что к ней на точку пришёл мужчина, выбрал товар и отдал деньги. Позднее она заметила, что купюра оказалась поддельной.

"Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. По подозрению в совершении мошенничества задержан 42-летний местный житель", – сказано в сообщении.

Мужчина сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.