Житель Бийска закупился в магазине на поддельные деньги
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он во всём признался
12 февраля 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске задержали мужчину, пришедшего в магазин с поддельной купюрой. Об этом рассказали в МВД.
В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что к ней на точку пришёл мужчина, выбрал товар и отдал деньги. Позднее она заметила, что купюра оказалась поддельной.
"Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. По подозрению в совершении мошенничества задержан 42-летний местный житель", – сказано в сообщении.
Мужчина сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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