Житель Бурятии трижды пытался сжечь дедушку и бабушку

В последний раз его преступление зафиксировала камера видеонаблюдения

23 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Огонь / Фото: unsplash.com / Joshua Newton

Житель Бурятии трижды пытался поджечь частный дом своих бабушки и дедушки, когда пожилые люди были внутри. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.

Первые два раза преступления внука оставались нераскрытыми. После двух инцидентов они установили камеры видеонаблюдения, чтобы выявить поджигателя при следующей попытке.

Ночью 28 июня мужчина решил поджечь дом в третий раз. Он проник во двор, закрыл входную дверь, подперев вилами, обложил ее поленьями и поджег с помощью газовой горелки. Пенсионеры проснулись от шума и выбрались из дома через окно.

В отношении поджигателя возбудили дело по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества" и "Покушение на убийство". Следователи передали материалы дела в суд для рассмотрения по существу.