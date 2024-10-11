Барнаульца осудили за попытку нападения на военкомат с арсеналом зажигательной смеси

Мужчину задержали при попытке совершения теракта

11 октября 2024, 14:49, ИА Амител

Задержание жителя Барнаула / Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В Барнауле приговорили к 18 годам лишения свободы местного жителя, который по указанию "куратора" изготовил "коктейли Молотова", чтобы поджечь один из городских военкоматов, сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, в ноябре 2023 года 44-летний мужчина сам связался с представителем террористической военизированной организации, запрещенной в России. Он заявил о готовности совершения терактов на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

"При попытке совершения теракта мужчина задержан оперативными сотрудниками ФСБ", – рассказали в ведомстве.

Барнаульца осудили за "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иной организацией", "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и "покушение к совершению террористического акта".

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, из которых 15 лет он проведет в исправительной колонии особого режима.