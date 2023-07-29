Голый мужчина ломился в здание рядом с пивнушкой в пригороде Барнаула

Все случилось во Власихе

29 июля 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском селе Власиха рядом с пивным магазином 28 июля голый мужчина ломился в закрытое здание, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Думал, наверное, что это баня", – предположила очевидица.

В комментариях пользователи отреагировали на случившееся:

"Это, наверное, новые съемки "Терминатора", эпизод, где он забрал одежду".

"Что-то зачастили Адамы с Евами по улице гулять".

"Это пипец. Что алкашка делает с людьми".

При этом некоторые раскритиковали свидетельницу, которая запечатлела происходящее:

"Он, конечно, "не молодец", но снимать и выкладывать в новостях совсем плохо".

"Что за люди, да какая всем вам разница, почему он голый ломится, это его личное дело! Кто снимал, отнять телефон и выкинуть".

Ранее в Рубцовске голый мужчина бегал по дороге и мешал движению автомобилей.