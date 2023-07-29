Голый мужчина ломился в здание рядом с пивнушкой в пригороде Барнаула
Все случилось во Власихе
29 июля 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В барнаульском селе Власиха рядом с пивным магазином 28 июля голый мужчина ломился в закрытое здание, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Думал, наверное, что это баня", – предположила очевидица.
В комментариях пользователи отреагировали на случившееся:
- "Это, наверное, новые съемки "Терминатора", эпизод, где он забрал одежду".
- "Что-то зачастили Адамы с Евами по улице гулять".
- "Это пипец. Что алкашка делает с людьми".
При этом некоторые раскритиковали свидетельницу, которая запечатлела происходящее:
- "Он, конечно, "не молодец", но снимать и выкладывать в новостях совсем плохо".
- "Что за люди, да какая всем вам разница, почему он голый ломится, это его личное дело! Кто снимал, отнять телефон и выкинуть".
Ранее в Рубцовске голый мужчина бегал по дороге и мешал движению автомобилей.
10:25:34 29-07-2023
Это не я был.
03:52:30 30-07-2023
Солевые, им жарко..