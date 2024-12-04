Житель Горняка украл триммер, сварочный аппарат и шуруповерт и попался полиции
В отношении горожанина возбудили уголовное дело
04 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Полицейские задержали подозреваемого в краже инструментов у жителя Горняка, сообщили в МВД Алтайского края.
39-летний горожанин обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник проник через открытую дверь в его гараж и забрал триммер, сварочный аппарат и шуруповерт.
Полицейские задержали похитителя. Им оказался неоднократно судимый 34-летний местный житель.
Подозреваемый дал признательные показания. Полицейские изъяли похищенное и возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением (п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ).
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
11:37:52 04-12-2024
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