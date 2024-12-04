Житель Горняка украл триммер, сварочный аппарат и шуруповерт и попался полиции

В отношении горожанина возбудили уголовное дело

04 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: Kenny Eliason / unsplash.com

Полицейские задержали подозреваемого в краже инструментов у жителя Горняка, сообщили в МВД Алтайского края.

39-летний горожанин обратился в полицию и рассказал, что злоумышленник проник через открытую дверь в его гараж и забрал триммер, сварочный аппарат и шуруповерт.

Полицейские задержали похитителя. Им оказался неоднократно судимый 34-летний местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания. Полицейские изъяли похищенное и возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением (п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.