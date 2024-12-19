Житель Камня-на-Оби убил обругавшего его мужчину и скрылся

За совершенное преступление он пойдет под суд

19 декабря 2024, 15:10, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Камне-на-Оби мужчина, будучи пьяным, убил горожанина, который обругал его на улице. Об этом сообщает алтайский Следком.

В сентябре 2024 года 35-летний горожанин вечером искал на улице металлолом. В какой-то момент он услышал, как в его адрес начал нецензурно выражаться незнакомец. Это задело обвиняемого, который был пьян. Он достал нож и не менее 14 раз ударил им обидчика. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. Убийца скрылся с места происшествия.

"Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок. Причастный к его совершению был задержан на следующий день и дал признательные показания", – подчеркнули в Следкоме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) рассмотрят в суде.