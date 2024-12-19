Житель Камня-на-Оби убил обругавшего его мужчину и скрылся
За совершенное преступление он пойдет под суд
19 декабря 2024, 15:10, ИА Амител
В Камне-на-Оби мужчина, будучи пьяным, убил горожанина, который обругал его на улице. Об этом сообщает алтайский Следком.
В сентябре 2024 года 35-летний горожанин вечером искал на улице металлолом. В какой-то момент он услышал, как в его адрес начал нецензурно выражаться незнакомец. Это задело обвиняемого, который был пьян. Он достал нож и не менее 14 раз ударил им обидчика. От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. Убийца скрылся с места происшествия.
"Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок. Причастный к его совершению был задержан на следующий день и дал признательные показания", – подчеркнули в Следкоме.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) рассмотрят в суде.
15:17:50 19-12-2024
Как говорится, "за базар ответил".
15:56:24 19-12-2024
До чего же опустилось наше общество.Не проходит и дня чтобы не произошло подобное.То табуретом убил,то зарезал ,то застрелил,то изнасиловал ,то задушил.В советские времена люди были добрее и нечисти этой злобной было гораздо меньше.Куда катимся?
16:38:05 19-12-2024
Афиноген (15:56:24 19-12-2024) До чего же опустилось наше общество.Не проходит и дня чтобы ... Два бухих бомжа на помойке металл не поделил. При чем тут советские времена?
16:44:04 19-12-2024
Гость (16:38:05 19-12-2024) Два бухих бомжа на помойке металл не поделил. При чем тут со... При том, что тогда металл только пионеры собирали раз в квартал. А сейчас пойди найди бесхозный.
17:00:42 19-12-2024
Гость (16:44:04 19-12-2024) При том, что тогда металл только пионеры собирали раз в квар... Ну а алкаши и бродяги бутылки собирали. Какая разница - "нечисти" было так же полно. Откуда бы повылазили все уроды в 90-е? Всё это из того самого советского народа, плоть от плоти.
16:14:03 19-12-2024
Он достал нож --- без разрешения носил
19:01:26 19-12-2024
Гость (16:14:03 19-12-2024) Он достал нож --- без разрешения носил... Ни каждый нож является холодным оружием. Но суть не в этом, а в том, что он был при нем в принципе. Это характеризует его и как личность, и его образ жизни. Ожиданмый результат.
17:36:39 19-12-2024
типичное обиженное быдло ишь обиделся обозвали его, мог бы просто дать в морду так хотя бы хулиганка была б.
а мочить за оскорбление глупо, но и второму надо было за языком следить.
а в следующий раз этот чертила замочит лишь потому-что ему место не усупили тем самым оскорбили так чтоли?
23:28:36 19-12-2024
Коля (17:36:39 19-12-2024) типичное обиженное быдло ишь обиделся обозвали его, мог бы п... Вот за "обиженное" и "чертила" пику в бочину и получил.
Не следит нынешнее поколение "за метлой" своей...