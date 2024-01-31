Житель Камня-на-Оби задушил мать пододеяльником, чтобы не ухаживать за ней
Родственникам мужчина сказал, что она умерла сама
31 января 2024, 13:31, ИА Амител
Лежачий пациент / Фото: pxhere.com
37-летнего жителя Камня-на-Оби подозревают в убийстве матери. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следствия, в последнее время женщина из-за болезни не могла встать с кровати. Сыну приходилось за ней ухаживать. 25 января он взял пододеяльник и задушил мать, после чего сказал родственникам, что она умерла сама.
"Только после результатов экспертизы обвиняемый признался следователю в убийстве, мотивировав свои действия желанием избавить мать от страданий", – сказано в сообщении.
На мужчину завели дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.
13:42:43 31-01-2024
Что делает с людьми телевизор. За сутки там можно увидеть тысячи убийств, выбирай на вкус.
22:12:31 31-01-2024
Гость (13:42:43 31-01-2024) Что делает с людьми телевизор. За сутки там можно увидеть ты... Сказал как в воду...
14:09:15 31-01-2024
Вообще это большая, очень большая проблема, которая никак не решается в стране. Из больницы пациентов отправляют домой, не держат даже тех, кого необходимо кормить через зонд. Родственники лежачих больных(безнадежно лежачих) оказываются один на один с проблемой. Знаю семью, где пожилая женщина не в силах ухаживать за парализованным мужем, поместила его в местный хоспис. До его смерти за несколько лет выплатили учреждению стоимость барнаульской двушки, благо сын из столицы присылал деньги плюс пенсия больного. В другой семье внучка( разумеется, пришлось бросить работу, содержал муж) несколько лет ухаживала за лежачей бабушкой, отложив в связи с этим рождение ребенка, теперь неизвестно, сохранится ли её брак. Ещё ситуация, мужчина несколько лет ухаживал за матерью, но он силовик, уже была выслуга, вышел в отставку, жил на полицейскую пенсию. Трагедия рождает трагедию. Если же в семье нет денег совсем, то...
16:30:45 31-01-2024
Вообще это большая, очень большая проблема,---- да, это проблема. Отсутствие совести она называется. Можно не ухаживать за кем угодно, но за матерью, которая ухаживала за тобой, когда ты сам был абсолютно безмозглым и беспомощным... это за гранью понимания вобще.
18:09:17 31-01-2024
Гость (16:30:45 31-01-2024) Вообще это большая, очень большая проблема,---- да, это проб... Не дай Бог вам это узнать. А вообще, население стремительно стареет, деменция рулит, ковид поспособствовал большому количеству инсультов со всеми вытекающими... Наш менталитет не позволяет нам, без мук совести, поместить безнадёжно больного в учреждение, "что люди скажут ". Да и заведений не так и много, попасть туда сложно. Либо надо мноооого денег. Сиделка тоже дорогое удовольствие. И ухаживающий один на один остаётся с этой бедой. Жизнь с дементным, это ад, кто-то умирает вперёд больного, у кого-то семья рушится, дети заброшены, страдает собственная психика и физическое здоровье .Больные, особенно паллиативные и психиатрические должны находится в мед. учреждениях, под квалифицированным присмотром. Родственники должны навещать больных , при возможности, помогать сотрудникам. Когда уже у нас это будет нормой? Когда государство озадачится? Когда большая часть трудоспособного населения будет вынуждена ухаживать за больными родственниками и работать некому будет. А знаете сколько платят ухаживающиему- 1200р!!!! только ты не должен получать пенсию или другой доход.
12:47:36 01-02-2024
Гость (18:09:17 31-01-2024) Не дай Бог вам это узнать. А вообще, население стремительно... Когда уже у нас это будет нормой? Когда государство озадачится? Когда большая часть трудоспособного населения будет вынуждена ухаживать за больными родственниками и работать некому будет. Чтовы все на государство надеетесь , дебилы. накласть государствунавас
18:58:43 31-01-2024
Гость (16:30:45 31-01-2024) Вообще это большая, очень большая проблема,---- да, это проб... Вам приходилось ухаживать длительное время за лежачим больным? При этом учтите, что работать вы не сможете, а нужны деньги на памперсы, салфетки, ежедневная стирка, лекарственные средства и многое другое. И это не день, не неделю, не месяцы, а годы. Мне, к счастью, не пришлось. Но довелось видеть, как жизнь близких таких больных превращалась в ад. Родственники сами доходят до того, что готовы на суицид, потому что силы конечны. С другой стороны, знаю историю, случилась в 90е. Молодой парень, студент после падения на параплане оказался полностью парализован. Родители немолодые, немцы по национальности, смогли тогда уехать в ФРГ и транспортировать сына. В Германии его не подняли на ноги, но поместили в специальное учреждение с прекрасным уходом, всё за счёт государства. Родные навещали его, но никто не обязывал их взять на себя расходы и не укорял.
21:51:42 31-01-2024
Гость (18:58:43 31-01-2024) Вам приходилось ухаживать длительное время за лежачим больны... Какая чушь, мне приходилось ухаживать за лежачей матерью никакой трагедии, я работала и все успевала, никогда бы не отдала в государственное учреждение, даже если бы там был хороший уход как в Израиле.
09:04:54 01-02-2024
Гость (21:51:42 31-01-2024) Какая чушь, мне приходилось ухаживать за лежачей матерью ник... не судите людей, не у всех работа по 2 часа в день, не которые работают и по 8 и 12 часов, плюс время на дорогу и в обед нет возможности приехать помыть и накормить больного, нанять сиделку или сменить работу тоже не вариант, т.к. кто будет оплачивать тогда ипотеку
12:33:57 01-02-2024
Да это очень очень тяжело. Всем ухаживающим за старыми людьми пожелать хочу только терпения.