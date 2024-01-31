Житель Камня-на-Оби задушил мать пододеяльником, чтобы не ухаживать за ней

Родственникам мужчина сказал, что она умерла сама

31 января 2024, 13:31, ИА Амител

Лежачий пациент / Фото: pxhere.com

37-летнего жителя Камня-на-Оби подозревают в убийстве матери. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, в последнее время женщина из-за болезни не могла встать с кровати. Сыну приходилось за ней ухаживать. 25 января он взял пододеяльник и задушил мать, после чего сказал родственникам, что она умерла сама.

"Только после результатов экспертизы обвиняемый признался следователю в убийстве, мотивировав свои действия желанием избавить мать от страданий", – сказано в сообщении.

На мужчину завели дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.