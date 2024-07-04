Житель Монголии устроил ДТП с двумя пострадавшими на Алтае
Молодой человек выехал на встречную полосу
04 июля 2024, 11:15, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей вблизи села Чибит Улаганского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
2 июля около 19:30 24-летний житель Монголии выехал на встречку на Hyundai Sonata и столкнулся с Toyota CH-R, за рулем которой была 36-летняя жительница Новосибирска. В итоге женщина и ее 40-летняя пассажирка получили травмы. Они обращались в больницу за медпомощью, но обошлось без госпитализации.
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