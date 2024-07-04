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Житель Монголии устроил ДТП с двумя пострадавшими на Алтае

Молодой человек выехал на встречную полосу

04 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей вблизи села Чибит Улаганского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

2 июля около 19:30 24-летний житель Монголии выехал на встречку на Hyundai Sonata и столкнулся с Toyota CH-R, за рулем которой была 36-летняя жительница Новосибирска. В итоге женщина и ее 40-летняя пассажирка получили травмы. Они обращались в больницу за медпомощью, но обошлось без госпитализации.

Иностранца привлекли к административной ответственности.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

11:25:52 04-07-2024

Как интересно дела со страховкой у жителя Монголии?

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Видел

09:22:56 05-07-2024

Гость (11:25:52 04-07-2024) Как интересно дела со страховкой у жителя Монголии?... Посмотрите на авто, обычный перегонщик. Наравне с казахами гонят Хундаи из Улан-Батора своим ходом. На границе их битком.

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Гость

11:36:27 04-07-2024

Так он житель или гражданин Монголии ?

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Петька

12:09:18 04-07-2024

Из феодализма в социализм... С верблюда на авто...

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