На Алтае 12-летний мальчик врезался в иномарку на электроскутере
Ребенка госпитализировали
04 июля 2024, 09:30, ИА Амител
В селе Манжерок Республики Алтай 12-летний мальчик пострадал во время езды на электроскутере, сообщили в МВД региона.
2 июля около 18:30 ребенок ехал по обочине и врезался в остановившуюся Toyota RAV4, за рулем которой был 49-летний житель Новосибирской области.
"Остановившись на обочине, мужчина решил выйти из машины. В этот момент ребенок, не успев среагировать, на скорости въехал в открытую дверь", – рассказали в полиции.
В результате мальчик повредил голень и был госпитализирован.
Оказалось, ребенок взял скутер у родителей без их разрешения. Теперь им грозит ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Кроме того, к ответственности могут привлечь и водителя иномарки – в его отношении возбудили административное расследование по статье о нарушении правил остановки.
09:47:33 04-07-2024
Снова Горный Алтай! Обкуренные что ли все там??????????????? Ежедневные, да неоднократные ДТП в Горном Алтае! Прямо "бермудский треугольник!"
11:05:11 04-07-2024
Гость (09:47:33 04-07-2024) Снова Горный Алтай! Обкуренные что ли все там???????????????... там ВСЕ бухие, особенно утром. сколько раз видела пьют вечером , шатаются по кустам пьяные и рыгают, а утром уже в 8 частов синие выползают из домиков, бухаются в Катунь (чтоб им всем утонуть! аминь) и - за руль, ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ!!!! с их бабами пьяными со вчерашнего, грязными детьми, скарбом и тухлым мясом.
09:55:01 04-07-2024
ездиют всякие 22 - вот и аварийность.
09:55:30 04-07-2024
Не беда. Там таких мальчиков еще очень много.
10:24:25 04-07-2024
Там коровы и лоошади по дорогам ночами бродят не то что самокатчики
12:57:51 04-07-2024
Надо бы этим самокатом да по хребтине мальчику,чтобы не брал без спроса!
15:17:58 04-07-2024
Гость (12:57:51 04-07-2024) Надо бы этим самокатом да по хребтине мальчику,чтобы не брал... а водятела чем лупить будем, чтобы в зеркало смотрел?
15:42:17 04-07-2024
Мусик (15:17:58 04-07-2024) а водятела чем лупить будем, чтобы в зеркало смотрел?... Ничем, ибо нефиг по обочинам без прав на драндулетах гонять.