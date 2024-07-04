На Алтае 12-летний мальчик врезался в иномарку на электроскутере

Ребенка госпитализировали

04 июля 2024, 09:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Манжерок Республики Алтай 12-летний мальчик пострадал во время езды на электроскутере, сообщили в МВД региона.

2 июля около 18:30 ребенок ехал по обочине и врезался в остановившуюся Toyota RAV4, за рулем которой был 49-летний житель Новосибирской области.

"Остановившись на обочине, мужчина решил выйти из машины. В этот момент ребенок, не успев среагировать, на скорости въехал в открытую дверь", – рассказали в полиции.

В результате мальчик повредил голень и был госпитализирован.

Оказалось, ребенок взял скутер у родителей без их разрешения. Теперь им грозит ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме того, к ответственности могут привлечь и водителя иномарки – в его отношении возбудили административное расследование по статье о нарушении правил остановки.