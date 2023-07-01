20-летний парень погиб в страшном ДТП с грузовиком на трассе Барнаул – Новосибирск

Женщина – водитель иномарки и 17-летняя девушка получили травмы

01 июля 2023, 13:31, ИА Амител













Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Человек погиб, еще двое пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Новосибирской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 1 июля около 4 утра в Черепановском районе. 47-летняя женщина ехала на Toyota Prius со стороны Новосибирска в направлении Барнаула.

На 134-м километре трассы она при неустановленных обстоятельствах утратила контроль над автомобилем и выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком Isuzu Forward под управлением 53-летнего мужчины. От удара фура опрокинулась.