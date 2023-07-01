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20-летний парень погиб в страшном ДТП с грузовиком на трассе Барнаул – Новосибирск

Женщина – водитель иномарки и 17-летняя девушка получили травмы

01 июля 2023, 13:31, ИА Амител

Человек погиб, еще двое пострадали в ДТП на Чуйском тракте в Новосибирской области, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 1 июля около 4 утра в Черепановском районе. 47-летняя женщина ехала на Toyota Prius со стороны Новосибирска в направлении Барнаула. 

На 134-м километре трассы она при неустановленных обстоятельствах утратила контроль над автомобилем и выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком Isuzu Forward под управлением 53-летнего мужчины. От удара фура опрокинулась.

"В результате происшествия погиб 20-летний мужчина, пассажир легкового автомобиля Toyota. Женщина-водитель и 17-летняя пассажирка получили различные травмы", – рассказали в ведомстве, отметив, что проводится доследственная проверка.

Фото: pxhere.com

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Комментарии 2

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Гость

15:18:02 01-07-2023

В четыре утра немудрено заснуть. На ровном, прямом и абсолютно безопасном участке дороги. Угробила молодого парня и доставила огромные неприятности водителю грузовика. Штирлиц в такой ситуации останавливался 20 минут подремать. Но то Штирлиц, и ехал он на Мерседесе, а не на занюханной праворульке.

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Гость

10:52:00 02-07-2023

Правый руль и азиатские машины - гремучая смесь!

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