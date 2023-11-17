Житель Москвы открыл огонь из ружья в вестибюле метро

Мужчину задержали

17 ноября 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве утром 17 ноября мужчина открыл стрельбу из помпового ружья в вестибюле станции метро Рязанский проспект, сообщает РЕН ТВ.

Дебошира оперативно задержали полицейские. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что хотел напугать другого мужчину. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее житель Горного Алтая из чувства обиды выстрелил в знакомого.