Житель Новоалтайска приехал в Барнаул за наркотиками и попался полиции
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
20 марта 2025, 13:22, ИА Амител
В Барнауле полицейские поймали 48-летнего жителя Новоалтайска, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчину задержали в Центральном районе. У него изъяли сверток с 1,81 г запрещенного вещества и телефон с данными о расположении тайника.
Подозреваемый рассказал, что заказал наркотик и получил его координаты в даркнете. Он приехал за ним в Барнаул, но на обратном пути был задержан.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотических средств в крупном размере с подпиской о невыезде.
Уточняется, что житель Новоалтайска ранее также привлекался к ответственности за аналогичное преступление и кражу.
15:20:49 20-03-2025
И тут недовес
18:10:21 20-03-2025
Гость (15:20:49 20-03-2025) И тут недовес... Еще и начислят сейчас...