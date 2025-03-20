Житель Новоалтайска приехал в Барнаул за наркотиками и попался полиции

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

20 марта 2025, 13:22, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле полицейские поймали 48-летнего жителя Новоалтайска, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчину задержали в Центральном районе. У него изъяли сверток с 1,81 г запрещенного вещества и телефон с данными о расположении тайника.

Подозреваемый рассказал, что заказал наркотик и получил его координаты в даркнете. Он приехал за ним в Барнаул, но на обратном пути был задержан.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотических средств в крупном размере с подпиской о невыезде.

Уточняется, что житель Новоалтайска ранее также привлекался к ответственности за аналогичное преступление и кражу.