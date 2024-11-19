Теперь одному грозит до 15 лет тюрьмы, а второму — помещение в спецучреждение для несовершеннолетних

19 ноября 2024, 22:55, ИА Амител

Человек в капюшоне / Фото: Gio Bartlett / unsplash.com

18-летний житель Новоалтайска вместе с 13-летним знакомым раскладывали закладки с наркотиками. Как сообщает пресс-служба СУ СК России, старшему наркокурьеру теперь грозит длительный тюремный срок.

По информации следователей, новоалтайцы решили получить легкие деньги на наркотиках. Для этого они познакомились с неустановленным лицом в июле 2024 года, который занимался противоправной деятельностью. Молодые люди стали получать "товар" и раскладывать его в различных потайных местах на территории Барнаула и Новоалтайска. В дальнейшем один из свертков обнаружили полицейские и изъяли.

18-летнему преступнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору). Он признал свою вину и раскаялся. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

13-летнего подельника уголовная ответственность обошла стороной в силу возраста, однако его поставили на учет в органах ПДН. Решается вопрос о помещении его в спецучреждение для несовершеннолетних правонарушителей.