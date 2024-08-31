В Алтайском крае поймали трех иностранцев, которые хотели сделать закладки
Мужчин заключили под стражу
31 августа 2024, 17:30, ИА Амител
Автомобили полиции / Фото: 42.мвд.рф
В Славгороде полицейские задержали трех распространителей наркотиков. Мужчины прибыли в регион из ближнего зарубежья.
Как сообщили в МВД Алтайского края, подозреваемые являются розничными закладчиками. По предварительным данным, они приехали на арендованном автомобиле из Новосибирска, где получили партию наркотиков.
Они намеревались сделать серию тайников в Славгороде, но осуществить задуманное им не удалось: их задержали полицейские.
У злоумышленников изъяли около 22 граммов героина и 25 граммов "синтетики". В отношении мужчин 1980-го, 2002-го и 2005-го годов рождения возбудили уголовное дело, также их заключили под стражу.
18:31:17 31-08-2024
Выдворять их из России. И всё дела.
18:37:51 31-08-2024
Вот они, ценные специалисты. Работать они не будут, сколько их уже понаехали, а вакансии, на которые они подразумевались не закрыты. Наркотой банчат и людей донимают. Спасибо нашему правительству, за поток преступников!
22:22:54 31-08-2024
Португальцы ?
23:05:39 01-09-2024
Гость (22:22:54 31-08-2024) Португальцы ?... Колумбийцы может?