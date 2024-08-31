В Алтайском крае поймали трех иностранцев, которые хотели сделать закладки

Мужчин заключили под стражу

31 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Автомобили полиции / Фото: 42.мвд.рф

В Славгороде полицейские задержали трех распространителей наркотиков. Мужчины прибыли в регион из ближнего зарубежья.

Как сообщили в МВД Алтайского края, подозреваемые являются розничными закладчиками. По предварительным данным, они приехали на арендованном автомобиле из Новосибирска, где получили партию наркотиков.

Они намеревались сделать серию тайников в Славгороде, но осуществить задуманное им не удалось: их задержали полицейские.

У злоумышленников изъяли около 22 граммов героина и 25 граммов "синтетики". В отношении мужчин 1980-го, 2002-го и 2005-го годов рождения возбудили уголовное дело, также их заключили под стражу.