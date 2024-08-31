НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае поймали трех иностранцев, которые хотели сделать закладки

Мужчин заключили под стражу

31 августа 2024, 17:30, ИА Амител

Автомобили полиции / Фото: 42.мвд.рф
Автомобили полиции / Фото: 42.мвд.рф

В Славгороде полицейские задержали трех распространителей наркотиков. Мужчины прибыли в регион из ближнего зарубежья.

Как сообщили в МВД Алтайского края, подозреваемые являются розничными закладчиками. По предварительным данным, они приехали на арендованном автомобиле из Новосибирска, где получили партию наркотиков.

Они намеревались сделать серию тайников в Славгороде, но осуществить задуманное им не удалось: их задержали полицейские.

У злоумышленников изъяли около 22 граммов героина и 25 граммов "синтетики". В отношении мужчин 1980-го, 2002-го и 2005-го годов рождения возбудили уголовное дело, также их заключили под стражу.

Алтайский край Славгород Происшествия борьба с наркотиками

Комментарии 4

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Гость

18:31:17 31-08-2024

Выдворять их из России. И всё дела.

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Гость

18:37:51 31-08-2024

Вот они, ценные специалисты. Работать они не будут, сколько их уже понаехали, а вакансии, на которые они подразумевались не закрыты. Наркотой банчат и людей донимают. Спасибо нашему правительству, за поток преступников!

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Гость

22:22:54 31-08-2024

Португальцы ?

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гость

23:05:39 01-09-2024

Гость (22:22:54 31-08-2024) Португальцы ?... Колумбийцы может?

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