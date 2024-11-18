Житель Новосибирска обвиняет клинику в смерти супруги после операции

По версии судмедэксперта, женщина умерла из-за неверно поставленного врачами диагноза

18 ноября 2024, 15:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новосибирец Григорий Данилов судится с частной клиникой из-за смерти жены Галины. Женщине провели гинекологическую операцию, после которой она впала в кому и умерла. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Пара мечтала о детях, но забеременеть у Галины не получалось. Ранее ей проводили необходимые операции под общим наркозом, аллергии на препараты не возникало.

В 2021 году Григорий отвез жену в частную клинику. Врачи уверяли, что операция стандартная и длится несколько часов. Однако вечером сибиряку позвонили из Городской клинической больницы № 1. Медики сообщили, что около 18:00 Галину привезла скорая. Женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.

"Врачи ГКБ № 1 рассказали: скорая привезла Галину уже в коме из частной клиники с подозрением на тромб. Врачи горбольницы выявили отек легких. В реанимацию меня не пустили, я ночевал в машине. Утром мне сообщили, что Галина умерла", – говорит Григорий Данилов.

Судмедэксперты назвали причину смерти женщины: "кардиогенный шок вследствие жидкостной перегрузки малого круга кровообращения". Следовательно, сердце Галины не выдержало операции.

Новосибирец обратился в Следственный комитет.

"Следователь допросил врача-гинеколога. Тот сказал, что был способ проверить аллергическую реакцию на препарат перед операцией, нужно было вводить его в малой дозе и наблюдать. Но в итоге вся проверка была сведена к вопросу медсестры: "У вас есть аллергия на что-то?" Жена ответила, что нет, и медсестра вколола препарат по назначению врача, какой именно – она не знает", – пояснил вдовец.

По мнению Григория, его жена погибла из-за анафилактического шока, вызванного аллергической реакцией.

Однако следователь вынес отказ в возбуждении уголовного дела о некачественном оказании услуг. В 2024 году мужчина привлек к делу новосибирского юриста Леонида Шульгу и заказал вторую экспертизу. Ее провел судмедэксперт Сергей Граховский и сделал другие выводы.

Оказалось, что пробы препаратов на аллергию у Галины не брали, а сразу ввели обезболивающее и снотворное. Через 17 минут у женщины резко упала сатурация легких, увеличился сердечный ритм, кожа стала синеть. Врачи частной клиники стали реанимировать пациентку с подозрением на тромбоэмболию легочной артерии.

"Спустя около восьми часов в клинику вызвали скорую, Галину увезли в ГКБ № 1. В частной клинике пациентке были введены препараты, каждый из которых может вызывать нарушения работы сердца, легких и анафилактический шок. Один из препаратов в своем составе имеет масло соевых бобов и яичный лецитин, которые являются аллергенами. Этот препарат нужно было вводить небольшими дозами в несколько этапов. Также, по инструкции, нужно учитывать дозировку, которая для Галины должна была составлять 132,5 мг, а не 200 мг, что свидетельствует о передозировке", – заключил судмедэксперт.

Сергей Граховский заявил: смерть Галины Даниловой можно было предотвратить, если бы медики правильно поставили диагноз "анафилактический шок".

Судебные представители клиники не признают вину врачей ни в смерти женщины, ни в нарушениях при оказании медицинской помощи.

Григорий Данилов подал иск к клинике на 10 млн рублей. Первое заседание состоится 28 ноября.