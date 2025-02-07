Житель Новосибирска попытался вернуть жену, обмазавшись кетчупом

Однако внимание на парня обратила не возлюбленная, а полиция

07 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

Кетчуп и "грустные" помидоры / Фото: pxhere.com

23-летний житель Новосибирска попытался вернуть супругу, инсценировав свою гибель с помощью кетчупа и "кровавых" фотографий. Однако вместо воссоединения с женой он привлек внимание полиции. Об этом сообщает Shot.

Молодой человек несколько дней безуспешно пытался помириться с супругой после ссоры. В отчаянии он придумал нестандартный способ вернуть любимую: инсценировать трагедию.

"Тогда парень пошел в магазин, закупился кетчупом и разлил его по полу", – пишет издание.

Он сделал несколько "драматичных" снимков и отправил супруге прощальное сообщение, в котором признался в любви.

Однако задумка не сработала – жена не поверила и не вернулась. Теперь снимками мужчины заинтересовались правоохранительные органы.