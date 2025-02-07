Житель Новосибирска попытался вернуть жену, обмазавшись кетчупом
Однако внимание на парня обратила не возлюбленная, а полиция
07 февраля 2025, 21:30, ИА Амител
23-летний житель Новосибирска попытался вернуть супругу, инсценировав свою гибель с помощью кетчупа и "кровавых" фотографий. Однако вместо воссоединения с женой он привлек внимание полиции. Об этом сообщает Shot.
Молодой человек несколько дней безуспешно пытался помириться с супругой после ссоры. В отчаянии он придумал нестандартный способ вернуть любимую: инсценировать трагедию.
"Тогда парень пошел в магазин, закупился кетчупом и разлил его по полу", – пишет издание.
Он сделал несколько "драматичных" снимков и отправил супруге прощальное сообщение, в котором признался в любви.
Однако задумка не сработала – жена не поверила и не вернулась. Теперь снимками мужчины заинтересовались правоохранительные органы.
22:23:21 07-02-2025
Пацан на всё ради любви готов, даже кетчупом обмазаться, а она не ценит!
Бабы бывают такими жестокими...
14:45:32 08-02-2025
идиот надо было брать краситесь по составу и виду похожий на кровь ну есть же актерский реквизит для съемок ну или на крайняк сырое мясо растопил всю жидкость выкачал вот тебе и кровь.
на что рассчитывал сказочник что девица побежит быстрее домой проверять живой или нет?
но снимки же как то сделаны ну теперь в дурку ляжет
20:24:47 08-02-2025
заголовок прикольный. всей семьёй поражались любви девушки к кетчупу