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Житель Новосибирска попытался вернуть жену, обмазавшись кетчупом

Однако внимание на парня обратила не возлюбленная, а полиция

07 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

Кетчуп и "грустные" помидоры / Фото: pxhere.com
Кетчуп и "грустные" помидоры / Фото: pxhere.com

23-летний житель Новосибирска попытался вернуть супругу, инсценировав свою гибель с помощью кетчупа и "кровавых" фотографий. Однако вместо воссоединения с женой он привлек внимание полиции. Об этом сообщает Shot.

Молодой человек несколько дней безуспешно пытался помириться с супругой после ссоры. В отчаянии он придумал нестандартный способ вернуть любимую: инсценировать трагедию.

"Тогда парень пошел в магазин, закупился кетчупом и разлил его по полу", – пишет издание.

Он сделал несколько "драматичных" снимков и отправил супруге прощальное сообщение, в котором признался в любви.

Однако задумка не сработала – жена не поверила и не вернулась. Теперь снимками мужчины заинтересовались правоохранительные органы.

мужчины и женщины полиция

Комментарии 3

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Гость

22:23:21 07-02-2025

Пацан на всё ради любви готов, даже кетчупом обмазаться, а она не ценит!

Бабы бывают такими жестокими...

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Женя

14:45:32 08-02-2025

идиот надо было брать краситесь по составу и виду похожий на кровь ну есть же актерский реквизит для съемок ну или на крайняк сырое мясо растопил всю жидкость выкачал вот тебе и кровь.

на что рассчитывал сказочник что девица побежит быстрее домой проверять живой или нет?
но снимки же как то сделаны ну теперь в дурку ляжет

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Гость

20:24:47 08-02-2025

заголовок прикольный. всей семьёй поражались любви девушки к кетчупу

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