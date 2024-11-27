На Алтае мужчина угрожал "слить" интимные фото девушки, которая его бросила
Он слишком сильно хотел сохранить отношения
27 ноября 2024, 15:34, ИА Амител
Мужчина из Алтайского края требовал у бывшей девушки 200 тыс. рублей. В противном случае он грозился обнародовать ее интимные фотографии. Об этом ngs22.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Харькина.
Мужчина познакомился с девушкой в соцсетях. Во время общения они отправляли друг другу "пикантные" фотографии и видео.
В один момент девушка решила прекратить отношения. Это сильно задело и разозлило ее партнера.
"Угрожая слить в Сеть интимные снимки, обиженный мужчина потребовал 200 тыс. рублей. Девушка обратилась в полицию", – рассказали в прокуратуре.
Он объяснил шантаж тем, что хотел сохранить отношения.
Суд признал мужчину виновным по статье "Вымогательство" и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.
16:00:43 27-11-2024
А зачем она без трусов фоталась.
Пусть выкладывает, вместе поржом над бабищей.
16:24:30 27-11-2024
чорт обиженный опустился до шантажа
17:16:57 27-11-2024
Гость (16:24:30 27-11-2024) чорт обиженный опустился до шантажа... Да там походу изначально на это ставка была. Никаких обид - чиста грязный бизнес.