На Алтае мужчина угрожал "слить" интимные фото девушки, которая его бросила

Он слишком сильно хотел сохранить отношения

27 ноября 2024, 15:34, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com

Мужчина из Алтайского края требовал у бывшей девушки 200 тыс. рублей. В противном случае он грозился обнародовать ее интимные фотографии. Об этом ngs22.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Харькина.

Мужчина познакомился с девушкой в соцсетях. Во время общения они отправляли друг другу "пикантные" фотографии и видео.

В один момент девушка решила прекратить отношения. Это сильно задело и разозлило ее партнера.

"Угрожая слить в Сеть интимные снимки, обиженный мужчина потребовал 200 тыс. рублей. Девушка обратилась в полицию", – рассказали в прокуратуре.

Он объяснил шантаж тем, что хотел сохранить отношения.

Суд признал мужчину виновным по статье "Вымогательство" и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.