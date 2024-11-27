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На Алтае мужчина угрожал "слить" интимные фото девушки, которая его бросила

Он слишком сильно хотел сохранить отношения

27 ноября 2024, 15:34, ИА Амител

Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com
Мужчина с телефоном / Фото: unsplash.com

Мужчина из Алтайского края требовал у бывшей девушки 200 тыс. рублей. В противном случае он грозился обнародовать ее интимные фотографии. Об этом ngs22.ru рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Евгения Харькина.

Мужчина познакомился с девушкой в соцсетях. Во время общения они отправляли друг другу "пикантные" фотографии и видео.

В один момент девушка решила прекратить отношения. Это сильно задело и разозлило ее партнера.

"Угрожая слить в Сеть интимные снимки, обиженный мужчина потребовал 200 тыс. рублей. Девушка обратилась в полицию", – рассказали в прокуратуре.

Он объяснил шантаж тем, что хотел сохранить отношения.

Суд признал мужчину виновным по статье "Вымогательство" и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

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Алтайский край мужчины и женщины Прокуратура

Комментарии 3

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Гость

16:00:43 27-11-2024

А зачем она без трусов фоталась.
Пусть выкладывает, вместе поржом над бабищей.

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Гость

16:24:30 27-11-2024

чорт обиженный опустился до шантажа

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Гость

17:16:57 27-11-2024

Гость (16:24:30 27-11-2024) чорт обиженный опустился до шантажа... Да там походу изначально на это ставка была. Никаких обид - чиста грязный бизнес.

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