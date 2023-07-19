В Петербурге мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами
Злоумышленника разыскивают
19 июля 2023, 14:49, ИА Амител
В Санкт-Петербурга мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
На опубликованных кадрах злоумышленник что-то поджигает в тамбуре банка и убегает незадолго до детонации. В итоге из-за взрыва в помещении выбило стекла, а также отвалилась штукатурка и облицовка потолка.
Людей в тот момент внутри не было, так что никто, по предварительным данным, не пострадал. Злоумышленника разыскивают.
Ранее в Москве неадекватный мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова.
14:50:56 19-07-2023
Псих какой-то. Да и не факт, что именно житель Санкт-Петербурга, мож приезжий.
17:25:02 19-07-2023
Сейчас так и делают, газом сейфы банкоматов взрывают.
17:54:11 19-07-2023
Финансовая кабала народа неевреев ростовщиками паразитами банкирами при полном попустительстве правящего режима позволяющего им грабить народ не позволяя ему жить зажиточно, а постоянно пребывать в нищете, получать с него не идущую на благо общества и граждан прибыль породит и не то.
19:21:26 19-07-2023
Гость (17:54:11 19-07-2023) Финансовая кабала народа неевреев ростовщиками паразитами ба... Работать не пробовал?
21:54:05 19-07-2023
Гость (19:21:26 19-07-2023) Работать не пробовал? ... Думать не пробовал? Попробуй, может, тебе и понравится...
19:01:26 19-07-2023
Сбербанк это контора, отличающаяся честностью и порядочность. Они никогда не позволяют себе обманывать клиентов, менять условия в одностороннем порядке или назначать грабительские проценты за простой перевод денег! Кто думает иначе- поставьте "-".