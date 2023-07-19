В Петербурге мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами

Злоумышленника разыскивают

19 июля 2023, 14:49, ИА Амител

В Санкт-Петербурга мужчина устроил взрыв в помещении с банкоматами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На опубликованных кадрах злоумышленник что-то поджигает в тамбуре банка и убегает незадолго до детонации. В итоге из-за взрыва в помещении выбило стекла, а также отвалилась штукатурка и облицовка потолка.

Людей в тот момент внутри не было, так что никто, по предварительным данным, не пострадал. Злоумышленника разыскивают.

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