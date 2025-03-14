Житель Приморья 20 лет жил с опухолью, надеясь, что она исчезнет сама
Врачи удалили липому, когда она разрослась до трех килограммов
14 марта 2025, 15:00, ИА Амител
Огромную липому удалили у 70-летнего жителя в Артеме Приморского края. Как сообщает "Восток-Медиа", опухоль появилась у мужчины 20 лет назад – он не терял надежды, что она исчезнет сама, однако с годами жировик становился лишь больше.
Мужчина обратился к медикам, когда вес новообразования перевалил за три килограмма. Однако медикам удалось удалить его без особых проблем: специалисты уложились в 30 минут. Кроме того, хирурги сделали пластику, чтобы привести в порядок растянутую кожу.
"Он провел несколько часов под наблюдением, а затем был направлен домой с рекомендациями по дальнейшему уходу", – добавили в Минздраве Приморского края.
15:22:03 14-03-2025
А говорят, мужчины умирают раньше из-за стресса...
15:32:19 14-03-2025
а если тронул бы, то не известно во чтобы это все вылилось