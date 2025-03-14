Житель Приморья 20 лет жил с опухолью, надеясь, что она исчезнет сама

Врачи удалили липому, когда она разрослась до трех килограммов

14 марта 2025, 15:00, ИА Амител

Хирургия / Фото: unsplash.com / Piron Guillaume

Огромную липому удалили у 70-летнего жителя в Артеме Приморского края. Как сообщает "Восток-Медиа", опухоль появилась у мужчины 20 лет назад – он не терял надежды, что она исчезнет сама, однако с годами жировик становился лишь больше.

Мужчина обратился к медикам, когда вес новообразования перевалил за три килограмма. Однако медикам удалось удалить его без особых проблем: специалисты уложились в 30 минут. Кроме того, хирурги сделали пластику, чтобы привести в порядок растянутую кожу.