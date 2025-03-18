Житель Рубцовска отдал 20 тысяч рублей за несуществующий осциллограф

Полицейские возбудили уголовное дело

18 марта 2025, 11:31, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Житель Рубцовска хотел купить осциллограф, но нарвался на мошенника. Мужчина лишился 20 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, 38-летний горожанин нашел в интернете объявление о продаже устройства и связался с "продавцом". Тот попросил внести предоплату, а когда получил деньги, перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские устанавливают личность обманщика.

Осциллограф – прибор, необходимый для измерения и анализа электрических сигналов. Это устройство широко используется в различных областях, таких как электроника, телекоммуникации, медицина и научные исследования.