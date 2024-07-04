Житель Рубцовска перевел мошенникам почти 2 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
04 июля 2024, 10:47, ИА Амител
Житель Рубцовска доверился мошенникам и лишился 1,935 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
Мужчине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником сотового оператора. Под предлогом замены тарифного плана он попросил горожанина назвать код из SMS, который якобы пришел от "Госуслуг".
Рубцовчанин продиктовал цифры, а затем спустя некоторое время ему позвонил уже якобы работник этого портала и заявил, что на мужчину аферисты пытаются оформить кредит. И чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться личными данными, необходимо взять максимально возможный кредит.
В итоге мужчина набрал займов в банке и разными суммами перевел все через банкомат, проделав эту операцию 13 раз. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
10:51:54 04-07-2024
Дороговата плата за обучение... хотя, в данном случае не поможет...
10:59:53 04-07-2024
Люди толи новости не читают, толи не вся правда раскрыта.
11:12:16 04-07-2024
Гость (10:59:53 04-07-2024) Люди толи новости не читают, толи не вся правда раскрыта.... Многие новости действительно не читают, особенно пожилые, они смотрят телевизор.
11:25:46 04-07-2024
ВВП (11:12:16 04-07-2024) Многие новости действительно не читают, особенно пожилые, он... В телевизоре тоже вовсю социалка прёт на эту тему...
11:08:29 04-07-2024
На хрена такому тупому деньги? Еще и работы правоохранителям подкинул.
12:22:50 04-07-2024
Вчера с номера +47683572874 звонила "дочь из больницы", плачет, денег просит, пожелал ей скорейшего выздоровления.
14:21:54 04-07-2024
неужели в банке ни разу не спросили у этого мужика, зачем он оформил 13 кредитов?
14:43:38 04-07-2024
Пока не запретят брать кредиты онлайн ничего не изменится! Значит это кому-то выгодно.