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Житель Рубцовска перевел мошенникам почти 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

04 июля 2024, 10:47, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares
Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares

Житель Рубцовска доверился мошенникам и лишился 1,935 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Мужчине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником сотового оператора. Под предлогом замены тарифного плана он попросил горожанина назвать код из SMS, который якобы пришел от "Госуслуг".

Рубцовчанин продиктовал цифры, а затем спустя некоторое время ему позвонил уже якобы работник этого портала и заявил, что на мужчину аферисты пытаются оформить кредит. И чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться личными данными, необходимо взять максимально возможный кредит.

В итоге мужчина набрал займов в банке и разными суммами перевел все через банкомат, проделав эту операцию 13 раз. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Рубцовск Происшествия Мошенники

Комментарии 8

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Гость

10:51:54 04-07-2024

Дороговата плата за обучение... хотя, в данном случае не поможет...

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Гость

10:59:53 04-07-2024

Люди толи новости не читают, толи не вся правда раскрыта.

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ВВП

11:12:16 04-07-2024

Гость (10:59:53 04-07-2024) Люди толи новости не читают, толи не вся правда раскрыта.... Многие новости действительно не читают, особенно пожилые, они смотрят телевизор.

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Гость

11:25:46 04-07-2024

ВВП (11:12:16 04-07-2024) Многие новости действительно не читают, особенно пожилые, он... В телевизоре тоже вовсю социалка прёт на эту тему...

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знающий

11:08:29 04-07-2024

На хрена такому тупому деньги? Еще и работы правоохранителям подкинул.

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Гость

12:22:50 04-07-2024

Вчера с номера +47683572874 звонила "дочь из больницы", плачет, денег просит, пожелал ей скорейшего выздоровления.

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uiser

14:21:54 04-07-2024

неужели в банке ни разу не спросили у этого мужика, зачем он оформил 13 кредитов?

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Гость

14:43:38 04-07-2024

Пока не запретят брать кредиты онлайн ничего не изменится! Значит это кому-то выгодно.

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