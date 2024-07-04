Житель Рубцовска перевел мошенникам почти 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

04 июля 2024, 10:47, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares

Житель Рубцовска доверился мошенникам и лишился 1,935 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

Мужчине через мессенджер позвонил незнакомец и представился сотрудником сотового оператора. Под предлогом замены тарифного плана он попросил горожанина назвать код из SMS, который якобы пришел от "Госуслуг".

Рубцовчанин продиктовал цифры, а затем спустя некоторое время ему позвонил уже якобы работник этого портала и заявил, что на мужчину аферисты пытаются оформить кредит. И чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться личными данными, необходимо взять максимально возможный кредит.

В итоге мужчина набрал займов в банке и разными суммами перевел все через банкомат, проделав эту операцию 13 раз. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.