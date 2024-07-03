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Мошенники используют новый предлог, чтобы обмануть жителей Алтайского края

Одна из пенсионерок, поверив аферистам, лишилась почти 15 тысяч рублей

03 июля 2024, 15:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Мошенники в Алтайском крае стали использовать новый предлог для обмана людей. Об этом рассказали в региональном МВД.

Аферисты звонят, представляются сотрудниками банка и говорят о том, что по ранее взятому кредиту у человека образовалась переплата, которую можно вернуть. 

От подобных действий пострадала жительница Славгорода. Она поверила мошенникам, продиктовала данные банковской карты и лишилась 14 800 рублей.

Правоохранители напомнили, что нельзя диктовать незнакомым лицам информацию, связанную с банковскими счетами. 

Алтайский край Мошенники

Комментарии 6

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Гость

15:21:59 03-07-2024

Когда правоохранители будут не напоминать, а ловить и сажать ???

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Гость

17:48:22 03-07-2024

Гость (15:21:59 03-07-2024) Когда правоохранители будут не напоминать, а ловить и сажать... Это милиция в союзе ловила и сажала, а полиция в царской нашей России защищает интересы имущих слоёв. Депутатов, чиновников, мошенников и т.д.

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Гость

15:48:44 03-07-2024

Гость (15:21:59 03-07-2024) Когда правоохранители будут не напоминать, а ловить и сажать... Дак они и так в большинстве случаев звонят из мест не столь отдаленных :)

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Гость

17:07:20 03-07-2024

Гость (15:48:44 03-07-2024) Дак они и так в большинстве случаев звонят из мест не столь ... Так это не освобождает от ответственности

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Гость

08:17:45 04-07-2024

Гость (15:48:44 03-07-2024) Дак они и так в большинстве случаев звонят из мест не столь ... Несколько лет назад наши борцуны за щастье народное озадачились вопросом- как сделать так, чтобы из тюрем не звонили? И давай при=думывать всякие глушилки-перделки-свистелки, чтобы зэкам не было возможности пользоваться мобилой... Меня удже тогда удивил такой поход, при том, что все до одного сотовые операторы видят с точностью до метра, откуда исходит сигнал мобильного, а значит, могут в определённых квадратах связь отключать! Но нет, так денег не своруешь...

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Гость

22:23:11 03-07-2024

как говорится в таких случаях - главное не выйти на самих себя...!

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