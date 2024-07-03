Мошенники используют новый предлог, чтобы обмануть жителей Алтайского края
Одна из пенсионерок, поверив аферистам, лишилась почти 15 тысяч рублей
03 июля 2024, 15:16, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088
Мошенники в Алтайском крае стали использовать новый предлог для обмана людей. Об этом рассказали в региональном МВД.
Аферисты звонят, представляются сотрудниками банка и говорят о том, что по ранее взятому кредиту у человека образовалась переплата, которую можно вернуть.
От подобных действий пострадала жительница Славгорода. Она поверила мошенникам, продиктовала данные банковской карты и лишилась 14 800 рублей.
Правоохранители напомнили, что нельзя диктовать незнакомым лицам информацию, связанную с банковскими счетами.
15:21:59 03-07-2024
Когда правоохранители будут не напоминать, а ловить и сажать ???
17:48:22 03-07-2024
Гость (15:21:59 03-07-2024) Когда правоохранители будут не напоминать, а ловить и сажать... Это милиция в союзе ловила и сажала, а полиция в царской нашей России защищает интересы имущих слоёв. Депутатов, чиновников, мошенников и т.д.
15:48:44 03-07-2024
Гость (15:21:59 03-07-2024) Когда правоохранители будут не напоминать, а ловить и сажать... Дак они и так в большинстве случаев звонят из мест не столь отдаленных :)
17:07:20 03-07-2024
Гость (15:48:44 03-07-2024) Дак они и так в большинстве случаев звонят из мест не столь ... Так это не освобождает от ответственности
08:17:45 04-07-2024
Гость (15:48:44 03-07-2024) Дак они и так в большинстве случаев звонят из мест не столь ... Несколько лет назад наши борцуны за щастье народное озадачились вопросом- как сделать так, чтобы из тюрем не звонили? И давай при=думывать всякие глушилки-перделки-свистелки, чтобы зэкам не было возможности пользоваться мобилой... Меня удже тогда удивил такой поход, при том, что все до одного сотовые операторы видят с точностью до метра, откуда исходит сигнал мобильного, а значит, могут в определённых квадратах связь отключать! Но нет, так денег не своруешь...
22:23:11 03-07-2024
как говорится в таких случаях - главное не выйти на самих себя...!