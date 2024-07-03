Мошенники используют новый предлог, чтобы обмануть жителей Алтайского края

Одна из пенсионерок, поверив аферистам, лишилась почти 15 тысяч рублей

03 июля 2024, 15:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/857088

Мошенники в Алтайском крае стали использовать новый предлог для обмана людей. Об этом рассказали в региональном МВД.

Аферисты звонят, представляются сотрудниками банка и говорят о том, что по ранее взятому кредиту у человека образовалась переплата, которую можно вернуть.

От подобных действий пострадала жительница Славгорода. Она поверила мошенникам, продиктовала данные банковской карты и лишилась 14 800 рублей.

Правоохранители напомнили, что нельзя диктовать незнакомым лицам информацию, связанную с банковскими счетами.