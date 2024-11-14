Житель Рубцовска перевел на "безопасный счет" 200 тысяч рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
14 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 62-летнего жителя Рубцовска, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанину позвонил якобы оператор сотовой связи и под предлогом продления SIM-карты убедил его назвать код из SMS. Затем с мужчиной связался "сотрудник Центробанка". Он сказал, что на имя рубцовчанина пытаются оформить кредит, и убедил его перевести накопления на "безопасный счет".
Правоохранители возбудили уголовное дело.
13:14:42 14-11-2024
молодец
14:00:02 14-11-2024
Люди, почему вы так легко верите незнакомым?
Почему им переводите свои деньги? Неужели они у вас лишние?
Пожалуйста, будьте внимательны.
Крепко держитесь за "свой трудовой рубль"!
19:21:24 14-11-2024
Гость (14:00:02 14-11-2024) Люди, почему вы так легко верите незнакомым? Почему им п...
Мозгов потому что как у гульки нос
15:59:16 14-11-2024
"нищие" снова в ленте