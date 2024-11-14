Житель Рубцовска перевел на "безопасный счет" 200 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

14 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 62-летнего жителя Рубцовска, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанину позвонил якобы оператор сотовой связи и под предлогом продления SIM-карты убедил его назвать код из SMS. Затем с мужчиной связался "сотрудник Центробанка". Он сказал, что на имя рубцовчанина пытаются оформить кредит, и убедил его перевести накопления на "безопасный счет".

Правоохранители возбудили уголовное дело.