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Житель Рубцовска перевел на "безопасный счет" 200 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

14 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Мошенники похитили 200 тысяч рублей у 62-летнего жителя Рубцовска, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанину позвонил якобы оператор сотовой связи и под предлогом продления SIM-карты убедил его назвать код из SMS. Затем с мужчиной связался "сотрудник Центробанка". Он сказал, что на имя рубцовчанина пытаются оформить кредит, и убедил его перевести накопления на "безопасный счет".

Правоохранители возбудили уголовное дело. 

Рубцовск Мошенники

Комментарии 4

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Гость

13:14:42 14-11-2024

молодец

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Гость

14:00:02 14-11-2024

Люди, почему вы так легко верите незнакомым?
Почему им переводите свои деньги? Неужели они у вас лишние?
Пожалуйста, будьте внимательны.
Крепко держитесь за "свой трудовой рубль"!

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Гость

19:21:24 14-11-2024

Гость (14:00:02 14-11-2024) Люди, почему вы так легко верите незнакомым? Почему им п...
Мозгов потому что как у гульки нос

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Гость

15:59:16 14-11-2024

"нищие" снова в ленте

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