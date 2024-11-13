Жительница Алтая лишилась 15 тысяч рублей в надежде заработать на маркетплейсе

Возбуждено уголовное дело

13 ноября 2024, 09:31, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

28-летняя девушка из Бийского района Алтайского края стала жертвой мошенников и лишилась 15,2 тыс. рублей.

Как сообщили в МВД региона, жительнице села Ясная Поляна в мессенджере неизвестные предложили работу на маркетплейсе. Нужно было ставить лайки для продвижения продавцов и их продукции.

"Затем потерпевшей предложили выкупать товар с помощью ссылки и ставить лайки. В результате девушка перевела мошенникам более 15 тыс. рублей", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве.