Житель Рубцовска перевел на "безопасный счет" 500 тысяч рублей

Мужчина попался на многоступенчатую мошенническую схему

02 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky

В Рубцовске 50-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 500 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанину позвонила якобы сотрудница налоговой службы и под предлогом получения налогового уведомления убедила его продиктовать код из SMS. Сразу после этого пришло сообщение об одобренной заявке на кредит.

Пытаясь разобраться, мужчина позвонил на найденный в интернете номер "горячей линии" банка. Там подтвердили оформление кредита и пообещали, что вскоре с ним свяжется служба безопасности.

Следом поступил звонок от "сотрудника Росфинмониторинга". Он заявил, что на имя мужчины оформлен кредит и сделаны заявки в другие банки. Для "спасения накоплений" жертву призвали перевести деньги на "безопасный счет".

Доверие укрепил видеозвонок от человека в форме, представившегося сотрудником правоохранительных органов.

"Он пояснил, что мошенники завладели счетами заявителя и перенаправили их в одну из недружественных стран, в связи с чем потерпевшего могут привлечь к уголовной ответственности, поэтому необходимо срочно перевести имеющиеся накопления на "безопасный счет", — говорится в сообщении.

Следуя инструкциям, мужчина перевел 500 тысяч рублей на неизвестный счет. После этого связь с "помощниками" прекратилась. Осознав обман, он обратился в банк и полицию. Возбуждено уголовное дело.