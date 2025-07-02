Житель Рубцовска перевел на "безопасный счет" 500 тысяч рублей
Мужчина попался на многоступенчатую мошенническую схему
02 июля 2025, 12:40, ИА Амител
В Рубцовске 50-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 500 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанину позвонила якобы сотрудница налоговой службы и под предлогом получения налогового уведомления убедила его продиктовать код из SMS. Сразу после этого пришло сообщение об одобренной заявке на кредит.
Пытаясь разобраться, мужчина позвонил на найденный в интернете номер "горячей линии" банка. Там подтвердили оформление кредита и пообещали, что вскоре с ним свяжется служба безопасности.
Следом поступил звонок от "сотрудника Росфинмониторинга". Он заявил, что на имя мужчины оформлен кредит и сделаны заявки в другие банки. Для "спасения накоплений" жертву призвали перевести деньги на "безопасный счет".
Доверие укрепил видеозвонок от человека в форме, представившегося сотрудником правоохранительных органов.
"Он пояснил, что мошенники завладели счетами заявителя и перенаправили их в одну из недружественных стран, в связи с чем потерпевшего могут привлечь к уголовной ответственности, поэтому необходимо срочно перевести имеющиеся накопления на "безопасный счет", — говорится в сообщении.
Следуя инструкциям, мужчина перевел 500 тысяч рублей на неизвестный счет. После этого связь с "помощниками" прекратилась. Осознав обман, он обратился в банк и полицию. Возбуждено уголовное дело.
12:50:01 02-07-2025
лох
15:17:48 02-07-2025
Гость (12:50:01 02-07-2025) лох...
Это просто судьба. Каждый день одно и то же. Уже земляные червяки поняли, что к чему...
14:06:12 02-07-2025
Что-то с банками или б.картами нЕ то! Если они в эксплуатации (пользовании), то должны быть безопасными! Но каждый день слышим - переведено на БЕЗОПАСНЫЙ счёт! Запретить карты или мошенников..
14:10:28 02-07-2025
dok_СФ (14:06:12 02-07-2025) Что-то с банками или б.картами нЕ то! Если они в эксплуатаци... --- не-не, эт с гражланами что то не то. Ну откуда это жгучее желание у некоторых болтать с незнакомцами?!