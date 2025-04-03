Житель Рубцовска погиб при пожаре

Из-за неосторожного курения в квартире загорелись вещи и мебель

03 апреля 2025, 22:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщили в МЧС Алтайского края.

Площадь возгорания составила порядка 12 "квадратов". Горели вещи и мебель в квартире на шестом этаже девятиэтажки. На месте работали десять спасателей на четырех единицах техники.

"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении", – рассказали в МЧС.

Ранее при пожаре в двухквартирном доме в Новоалтайске погибла женщина. Инцидент случился на улице Ленской в ночь на 29 марта.