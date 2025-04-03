Житель Рубцовска погиб при пожаре
Из-за неосторожного курения в квартире загорелись вещи и мебель
03 апреля 2025, 22:45, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Рубцовске произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, сообщили в МЧС Алтайского края.
Площадь возгорания составила порядка 12 "квадратов". Горели вещи и мебель в квартире на шестом этаже девятиэтажки. На месте работали десять спасателей на четырех единицах техники.
"Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении", – рассказали в МЧС.
Ранее при пожаре в двухквартирном доме в Новоалтайске погибла женщина. Инцидент случился на улице Ленской в ночь на 29 марта.
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