Жительница Алтая погибла из-за неосторожного курения в частном доме

На месте работали шесть сотрудников МЧС и три автоцистерны

26 марта 2025, 13:16, ИА Амител

Пожар в Урожайном / Фото: МЧС Алтайского края

Женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Урожайном Советского района, сообщили в МЧС Алтайского края.

В тушении участвовали шесть специалистов и три автоцистерны. Огонь потушили на площади около 10 "квадратов": в комнате горел диван и пол.

"На месте происшествия обнаружена погибшая женщина. По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Накануне из-за неосторожного курения погиб мужчина в селе Смоленском.