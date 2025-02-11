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Житель Рубцовска убил спящего товарища топором из-за незначительной ссоры

Позже мужчина испугался и попросил свою мать сообщить о содеянном в полицию

11 февраля 2025, 20:15, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

26-летний житель Рубцовска убил своего товарища топором после того, как между ними возник "конфликт по незначительному поводу", рассказали в краевом СК.

По данным следствия, 7 февраля текущего года обвиняемый находился у себя дома и в течение дня распивал спиртные напитки со своим 49-летним знакомым.

"Вечером между ними возник конфликт по незначительному поводу. Когда товарищ ушел спать, обвиняемый взял топор и нанес ему несколько рубленых ран тела и головы", – рассказали следователи.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, мужчина испугался, отправился к своей матери и попросил ее сообщить о случившемся в полицию.

Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Тюремная камера / Фото: pxhere.com

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НОВОСТИПроисшествия
Рубцовск Убийство Происшествия

Комментарии 4

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Коля

20:59:32 11-02-2025

какие могут быть интересы с разницей в возрасте 23 года, кроме как попойки.
и это ж насколько надо быть обиженным чтобы человека убить за любую мелочь, что же убитый такого сказал по пьяной лавочке что у дебила сорвало крышу.

когда гасил был смелый а как труп увидел сразу в штаны наложил и к мамочке побежал, вместо того чтобы как мужчина самому сдаться ну сядет на 10-20 лет подумает.

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Гость

17:37:51 12-02-2025

Коля (20:59:32 11-02-2025) какие могут быть интересы с разницей в возрасте 23 года, кро... Убил дедушку лопатой.

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Гость

08:26:49 12-02-2025

Это Рубчик, детка. Тут всё по-настоящему.

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Musik

08:54:06 12-02-2025

Гость (08:26:49 12-02-2025) Это Рубчик, детка. Тут всё по-настоящему.... С Бийском города-побратимы. Адские селения.

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