Житель Рубцовска убил спящего товарища топором из-за незначительной ссоры
Позже мужчина испугался и попросил свою мать сообщить о содеянном в полицию
11 февраля 2025, 20:15, ИА Амител
26-летний житель Рубцовска убил своего товарища топором после того, как между ними возник "конфликт по незначительному поводу", рассказали в краевом СК.
По данным следствия, 7 февраля текущего года обвиняемый находился у себя дома и в течение дня распивал спиртные напитки со своим 49-летним знакомым.
"Вечером между ними возник конфликт по незначительному поводу. Когда товарищ ушел спать, обвиняемый взял топор и нанес ему несколько рубленых ран тела и головы", – рассказали следователи.
От полученных травм потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, мужчина испугался, отправился к своей матери и попросил ее сообщить о случившемся в полицию.
Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
20:59:32 11-02-2025
какие могут быть интересы с разницей в возрасте 23 года, кроме как попойки.
и это ж насколько надо быть обиженным чтобы человека убить за любую мелочь, что же убитый такого сказал по пьяной лавочке что у дебила сорвало крышу.
когда гасил был смелый а как труп увидел сразу в штаны наложил и к мамочке побежал, вместо того чтобы как мужчина самому сдаться ну сядет на 10-20 лет подумает.
17:37:51 12-02-2025
Коля (20:59:32 11-02-2025) какие могут быть интересы с разницей в возрасте 23 года, кро... Убил дедушку лопатой.
08:26:49 12-02-2025
Это Рубчик, детка. Тут всё по-настоящему.
08:54:06 12-02-2025
Гость (08:26:49 12-02-2025) Это Рубчик, детка. Тут всё по-настоящему.... С Бийском города-побратимы. Адские селения.