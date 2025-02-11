Житель Рубцовска убил спящего товарища топором из-за незначительной ссоры

Позже мужчина испугался и попросил свою мать сообщить о содеянном в полицию

11 февраля 2025, 20:15, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

26-летний житель Рубцовска убил своего товарища топором после того, как между ними возник "конфликт по незначительному поводу", рассказали в краевом СК.

По данным следствия, 7 февраля текущего года обвиняемый находился у себя дома и в течение дня распивал спиртные напитки со своим 49-летним знакомым.

"Вечером между ними возник конфликт по незначительному поводу. Когда товарищ ушел спать, обвиняемый взял топор и нанес ему несколько рубленых ран тела и головы", – рассказали следователи.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Осознав содеянное, мужчина испугался, отправился к своей матери и попросил ее сообщить о случившемся в полицию.

Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.