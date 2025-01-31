Житель Рубцовска заготовил марихуану в банках и попался полиции
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
31 января 2025, 09:45, ИА Амител
Фото: МВД Алтайского края / 22.мвд.рф
Полицейские изъяли у 55-летнего жителя Рубцовска более килограмма марихуаны. Горожанина задержали во время профилактического рейда, направленного на выявление наркопреступлений, сообщили в МВД региона.
Стражи порядка провели обыск по месту жительства мужчины и нашли банки и пакеты с подозрительным растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана. Ее вес составил более килограмма.
Рубцовчанин признался, что собрал дикорастущую коноплю недалеко от своего участка, высушил и хранил без цели сбыта для личного потребления. Возбуждено уголовное дело с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
09:51:45 31-01-2025
Рубцовск - звездит.
09:56:01 31-01-2025
Разве для обыска не нужен ордер?
12:06:53 31-01-2025
Гость (09:56:01 31-01-2025) Разве для обыска не нужен ордер?... нечисто значит что-то