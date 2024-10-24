Житель Славгорода перевел деньги мошенникам, думая, что покупает мотоцикл

Злоумышленников, присвоивших 150 тыс. рублей, ищут

24 октября 2024, 15:15, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: unsplash.com/ Marjan Grabowski

44-летний горожанин хотел приобрести мотоцикл, но наткнулся на мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

На сайте объявлений потерпевший нашел интересующую модель мотоцикла и связался с продавцом. Злоумышленник ответил, что готов продать транспорт за полную предоплату. Также он заявил, что после оплаты отправит покупку транспортной компанией.

Когда мужчина перевел на указанный счет 150 тыс. рублей, аферист удалил объявление и перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".