В Telegram мошенники крадут данные пользователей под видом "советов по безопасности"

Потенциальных жертв предупреждают о блокировке аккаунта и просят перейти по ссылке в "системный центр"

23 октября 2024, 14:55, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com/ Dimitri Karastelev

Мошенники крадут данные российских пользователей Telegram по новой схеме: пишут людям с аккаунта, названного "Советы по безопасности", информирует ТАСС.

Злоумышленники рассылают сообщения о том, что якобы получили несколько уведомлений о мошенничестве с аккаунтом и эту активность подтвердили их "системы".

"Ваш аккаунт скоро будет ограничен. Пожалуйста, немедленно войдите в наш системный центр, чтобы подтвердить свою учетную запись, в противном случае мы заблокируем вашу учетную запись", – пишут мошенники.

Эксперты подчеркивают: такая учетная запись не похожа на служебные уведомления от Telegram и ее можно заблокировать, как и любого пользователя мессенджера.

Также специалисты напоминают: переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и вводить свои данные на непроверенных ресурсах нельзя. Такие схемы могут привести к краже не только аккаунта, но и денег, и даже конфиденциальной информации.