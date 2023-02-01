Житель соседней республики попался, когда делал закладки в Барнауле
Молодого человека заключили под стражу
01 февраля 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле задержали жителя соседней республики, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщили в региональном управлении МВД.
21-летнего парня задержали в тот момент, когда он делал закладки. У него изъяли три свёртка, экспертиза показала, что это синтетика.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере (п. "б" ч. 3 ст. 228.1). Молодого человека заключили под стражу.
Ранее в Нижнем Тагиле задержали 66-летнюю местную жительницу, которая торговала героином, чтобы рассчитаться по кредитам и ЖКУ.
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