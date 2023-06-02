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Житель Удмуртии больше 30 лет жил с пулей в голове

Выяснили это, когда он пожаловался на проблемы с дыханием

02 июня 2023, 09:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

52-летний ветеран боевых действий из Удмуртии больше 30 лет жил с пулей в голове. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина жаловался на проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки. Его привезли в больницу, где врачи провели компьютерную томографию и нашли в голове инородный предмет.

Пуля застряла у человека в головном мозге так, что не мешала ему спокойно жить. После консультации с нейрохирургами было принято решение оставить её на месте. 

Пациенту сделали операцию по исправлению перегородки и отпустили.

Происшествия

Комментарии 5

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Гость

11:03:51 02-06-2023

Везунчик.

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Гость

11:07:34 02-06-2023

для исправления перегородки томографию провели... а вообще многие всю жизнь со "снарядами" в голове живут))

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Гость

11:38:35 02-06-2023

многие всю жизнь со "снарядами" в голове живут)) Т.е. рождаются

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Гость

13:30:10 02-06-2023

Это что... Я в юности знал девочку с торпедой в голове...

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гость

14:38:17 02-06-2023

и таких много. не мешает это им жить

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