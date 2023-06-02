Житель Удмуртии больше 30 лет жил с пулей в голове

Выяснили это, когда он пожаловался на проблемы с дыханием

02 июня 2023, 09:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com

52-летний ветеран боевых действий из Удмуртии больше 30 лет жил с пулей в голове. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина жаловался на проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки. Его привезли в больницу, где врачи провели компьютерную томографию и нашли в голове инородный предмет.

Пуля застряла у человека в головном мозге так, что не мешала ему спокойно жить. После консультации с нейрохирургами было принято решение оставить её на месте.

Пациенту сделали операцию по исправлению перегородки и отпустили.