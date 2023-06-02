Житель Удмуртии больше 30 лет жил с пулей в голове
Выяснили это, когда он пожаловался на проблемы с дыханием
02 июня 2023, 09:58, ИА Амител
Фото: pxhere.com
52-летний ветеран боевых действий из Удмуртии больше 30 лет жил с пулей в голове. Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчина жаловался на проблемы с дыханием из-за искривления носовой перегородки. Его привезли в больницу, где врачи провели компьютерную томографию и нашли в голове инородный предмет.
Пуля застряла у человека в головном мозге так, что не мешала ему спокойно жить. После консультации с нейрохирургами было принято решение оставить её на месте.
Пациенту сделали операцию по исправлению перегородки и отпустили.
11:03:51 02-06-2023
Везунчик.
11:07:34 02-06-2023
для исправления перегородки томографию провели... а вообще многие всю жизнь со "снарядами" в голове живут))
11:38:35 02-06-2023
многие всю жизнь со "снарядами" в голове живут)) Т.е. рождаются
13:30:10 02-06-2023
Это что... Я в юности знал девочку с торпедой в голове...
14:38:17 02-06-2023
и таких много. не мешает это им жить