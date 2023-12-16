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Жителей Алтая предупредили о 45-градусных морозах

Аномальные холода затронут и часть других регионов России

16 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Аномальные морозы до -45 градусов ожидаются в Республике Алтай 16-17 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Республике Алтай сильный мороз, до -40...-45 градусов", – цитирует эксперта ura.ru.

Со слов Вильфанда, морозы до 43-45 градусов также затронут Челябинскую, Омскую, Курганскую области и Бурятию.

По прогнозу, 16 декабря в Алтайском крае ожидается от -13 до -18 градусов. 17-го числа похолодает до -20...-25 градусов.

Погода Республика Алтай

Комментарии 9

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Гость

16:27:43 16-12-2023

Во сне ему морозы эти приснились что ли?

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Окл

18:24:50 16-12-2023

Отморозил походу голову прогнозист.... Морозы то уже закончились...

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Старожил

19:14:18 16-12-2023

Грозит морозами. Когда? Зима большая, Сибирь без морозов не бывает.

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Вася

19:28:06 16-12-2023

Ни в одном из прогнозеров такого нет. Наоборот, теплеет. Опять попутали Республику Алтай с кем нибудь. Эта фейковая инфа должна быть дезавуирована.

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Татьяна

19:31:52 16-12-2023

Опять мороз

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Гость

22:17:51 16-12-2023

Кош агач слышали?

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Гость

06:53:23 17-12-2023

Гость (22:17:51 16-12-2023) Кош агач слышали? ... Там всегда холодно

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Виктор

22:41:47 16-12-2023

У меня в холодильнике

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гость

00:25:17 17-12-2023

Когда пишут "Алтай" - значит Горный, Республика Алтай. А про другие населенные районы - Алтайский край.

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