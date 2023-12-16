Жителей Алтая предупредили о 45-градусных морозах
Аномальные холода затронут и часть других регионов России
16 декабря 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Аномальные морозы до -45 градусов ожидаются в Республике Алтай 16-17 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"В Республике Алтай сильный мороз, до -40...-45 градусов", – цитирует эксперта ura.ru.
Со слов Вильфанда, морозы до 43-45 градусов также затронут Челябинскую, Омскую, Курганскую области и Бурятию.
По прогнозу, 16 декабря в Алтайском крае ожидается от -13 до -18 градусов. 17-го числа похолодает до -20...-25 градусов.
16:27:43 16-12-2023
Во сне ему морозы эти приснились что ли?
18:24:50 16-12-2023
Отморозил походу голову прогнозист.... Морозы то уже закончились...
19:14:18 16-12-2023
Грозит морозами. Когда? Зима большая, Сибирь без морозов не бывает.
19:28:06 16-12-2023
Ни в одном из прогнозеров такого нет. Наоборот, теплеет. Опять попутали Республику Алтай с кем нибудь. Эта фейковая инфа должна быть дезавуирована.
19:31:52 16-12-2023
Опять мороз
22:17:51 16-12-2023
Кош агач слышали?
06:53:23 17-12-2023
Гость (22:17:51 16-12-2023) Кош агач слышали? ... Там всегда холодно
22:41:47 16-12-2023
У меня в холодильнике
00:25:17 17-12-2023
Когда пишут "Алтай" - значит Горный, Республика Алтай. А про другие населенные районы - Алтайский край.