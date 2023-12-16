Жителей Алтая предупредили о 45-градусных морозах

Аномальные холода затронут и часть других регионов России

16 декабря 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аномальные морозы до -45 градусов ожидаются в Республике Алтай 16-17 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Республике Алтай сильный мороз, до -40...-45 градусов", – цитирует эксперта ura.ru.

Со слов Вильфанда, морозы до 43-45 градусов также затронут Челябинскую, Омскую, Курганскую области и Бурятию.

По прогнозу, 16 декабря в Алтайском крае ожидается от -13 до -18 градусов. 17-го числа похолодает до -20...-25 градусов.