Жителей Алтая призвали оценить открытость губернатора Томенко и его команды
Участие в исследовании полностью анонимно. Результаты будут использоваться лишь в обобщенном виде
06 декабря 2023, 11:00, ИА Амител
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края приглашает жителей региона оценить уровень информационной открытости губернатора Алтайского края и органов исполнительной власти региона. Принять участие можно по этой ссылке.
Социсследование проводят в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Информационная среда Алтайского края" государственной программы "Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края". Они нужны для получения объективных и достоверных сведений об уровне информационной открытости органов исполнительной власти.
Участие в исследовании полностью анонимно. Результаты будут использоваться лишь в обобщенном виде.
11:04:22 06-12-2023
Говорят... он здесь комментарии читает! значит открыт...
15:34:47 06-12-2023
Гость (11:04:22 06-12-2023) Говорят... он здесь комментарии читает! значит открыт...... Сколько раз я писала а их не было. Что хотят то и посчитают. Сейчас во всех поликлиниках в дневной стационар вообще не попасть. Если в стационаре 10 коек, то в день принимают 20 человек. Я пришла в поликлинику в сентябре, записали на январь и то не совсем ясно, перезвонят. Выжил до этого счастливого дня хорошо, не дожил - твоя проблема. И это указ Попова. И кто- то еще скажет что они за нас переживают и им все не безразлично. Почему нтчего не пишут про сдачу музея, 14 поликлиники. Какие штрафные санкции несет подрядчик? Улицы не убираются, я сегодня по всему городу с утра езжу и нигде не убрано. На Профинтерна видно что трактор проехал, но через аллею пройти невозможно , только перебрести и трактор стоит отдыхает.
11:12:39 06-12-2023
Ну и как результат, много довольных? Нарисуем.
11:19:10 06-12-2023
Вангую-75 процентов ЗА
12:44:09 06-12-2023
В результате деятельности все село в город переехало и яйца по 120 рублей, в аграрном крае с безграничными перспективами, губернатора возят по заранее продуманным маршрутам в места, где воняет свежей краской. В Барнауле после дождя три вечных проблемы Малаховское озеро, Поповское море и вечная лужа на Чеглецова за домом номер 54, которая пересыхает только в засуху.
14:00:56 06-12-2023
Гость (12:44:09 06-12-2023) В результате деятельности все село в город переехало и яйца ... Адресуйте это меру города.
18:20:47 06-12-2023
Гость (14:00:56 06-12-2023) Адресуйте это меру города.... У нас нет мэра, а есть управляющий города - Франк.
13:42:32 06-12-2023
В Барнауле после дождя три вечных проблемы Малаховское озеро, Поповское море и вечная лужа __________ А что при других губернии было по другому?
13:48:44 06-12-2023
Татьяна (13:42:32 06-12-2023) В Барнауле после дождя три вечных проблемы Малаховское озеро... А вы считаете, что эти проблемы должны перейти к следующему губернатору?
14:15:09 06-12-2023
Зачем этот опрос? Очередная чушь! И так, чё надо и как надо нарисуют ему, и бравурно отчитаются, и сами себе поаплодируют.
17:57:07 06-12-2023
Мега огромная проблема Барнаула- гололед на улицах города. Почему все силы не бросают на очистки пешеходных дорожек и тротуаров от мокрого снега,ведь завтра весь город превратится в сплошной каток!Или сытый голодного не разумеет? Поверьте,не у всех в городе есть автомобили.
18:56:52 06-12-2023
Барнаульская соцзащита всеми силами способствует уходу в мир иной пожилых. Две недели назад после посещения МФЦ появился сильный кашель, насморк, затрудненное дыхание. До сих пор не могу избавиться от кашля, беспокоит даже ночью, не дает спать. А всё из-за инфекции. Сначала была попытка позвонить на горячую линию соцзащиты, но 20-21 ноября сотрудники отказались назвать сумму субсидии, мотивируя тем, что по телефону озвучивать чего? Если раньше справку о назначении субсидии можно было получить по электр. почте, то теперь необходимо явиться лично в МФЦ. А там, как обычно, многолюдно, свободно циркулируют запрещено. Боже мой, этот важный секрет, цифра субсидии, печатается на квитанции квартплаты и в свободном доступе практически любому, ведь их даже не опускают в почтовый ящик, а втыкают сверху, на погляд всем! Зачем печатается «секретная информация» на квитанциях, непонятно! Но, как выяснилось теперь, на горячей линии тоже можно узнать про субсидию, если, конечно, сотрудник пожелает с вами разговаривать! Всего лишь спросив у вас СНИЛС. Стати, дозвониться 69 89 80 непросто. Включается автоответчик и пока дойдет ваша очередь, могут списаться все деньги на телефоне. Так что загрузите хотя бы рублей 100, чтобы иметь счастье пообщаться с соцзащитниками.
19:53:50 06-12-2023
Гость (18:56:52 06-12-2023) Барнаульская соцзащита всеми силами способствует уходу в мир... на проезд до МФЦ тоже потратитесь.
07:55:39 07-12-2023
Я считал, что в СССР засилье чиновников. Думал, что похоже на Зазеркалье.Оказалось, там порядок был, до предела всё ясно.Даже в райкомах КПСС принимали и выслушивали без предварительной записи.Про "нонешнее" говорить не буду.