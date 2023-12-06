Жителей Алтая призвали оценить открытость губернатора Томенко и его команды

Участие в исследовании полностью анонимно. Результаты будут использоваться лишь в обобщенном виде

06 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края приглашает жителей региона оценить уровень информационной открытости губернатора Алтайского края и органов исполнительной власти региона. Принять участие можно по этой ссылке.

Социсследование проводят в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Информационная среда Алтайского края" государственной программы "Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края". Они нужны для получения объективных и достоверных сведений об уровне информационной открытости органов исполнительной власти.

Участие в исследовании полностью анонимно. Результаты будут использоваться лишь в обобщенном виде.