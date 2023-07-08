Жителей Алтайского края поздравили с Днем семьи, любви и верности

Правительство и АКЗС пожелало землякам здоровья, любви, счастья и взаимопонимания

08 июля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правительство Алтайского края и региональное Заксобрание поздравили жителей с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. В поздравлении, опубликованном на официальном сайте края, говорится:

"Дорогие жители Алтайского края!

Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья значит очень многое для каждого из нас. Она дает поддержку и защиту, дарит возможность реализовать родительский потенциал, учит терпению и ответственности, помогает сохранить традиции и память о прошлых поколениях.

В Алтайском крае немало пар, которые знают секреты семейного долголетия и делятся ими с молодежью. Особое восхищение вызывают многодетные семьи. В регионе таких более 32 тысяч, в них воспитывается почти 108,5 тысячи детей. Задача государства - сделать так, чтобы крепких, счастливых семей становилось больше. Для этого реализуется внушительный пакет мер социальной поддержки. Только в прошлом году на обеспечение различных выплат семьям с детьми в регионе было направлено свыше 14 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется решению жилищного вопроса. За последние пять лет за счет федерального материнского капитала свои жилищные условия улучшили свыше 43 тысяч алтайских семей, за счет регионального - еще около 6 тысяч.

Дорогие земляки, берегите свои семьи! Здоровья, любви, счастья и взаимопонимания вам и вашим близким!"

Ранее с этим праздником барнаульцев поздравил глава города Вячеслав Франк.