Жителей Алтайского края предупредили о грозах и сильном ветре

В МЧС призвали быть осторожнее в непогоду

26 июня 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются по западу Алтайского края ночью 27 июня, сообщили в ГУ МЧС региона.

"27 июня ночью по западу, днем в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При грозах возможен шквалистый ветер до 24 м/с", – рассказали в ведомстве.

Жителей призывают быть осторожнее в грозу: не пользоваться дома электроприборами, держаться подальше от проводов, антенн, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.