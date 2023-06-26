Жителей Алтайского края предупредили о грозах и сильном ветре
В МЧС призвали быть осторожнее в непогоду
26 июня 2023, 16:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Кратковременные дожди, грозы и сильный ветер ожидаются по западу Алтайского края ночью 27 июня, сообщили в ГУ МЧС региона.
"27 июня ночью по западу, днем в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При грозах возможен шквалистый ветер до 24 м/с", – рассказали в ведомстве.
Жителей призывают быть осторожнее в грозу: не пользоваться дома электроприборами, держаться подальше от проводов, антенн, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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