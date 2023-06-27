Жителей Алтайского края предупредили о грозах и сильном ветре

В МЧС рассказали, в каких районах ожидаются наиболее сильные порывы

27 июня 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ливни, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае с 27 по 29 июня, сообщили в главке МЧС Алтайского края.

"В Алтайском крае во второй половине дня 27-го, сутки 28-го и в первой половине ночи 29 июня ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 25 м/с", – рассказали в ведомстве.

Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются на территориях Бийского, Быстроистокского, Змеиногорского, Зонального, Краснощековского, Курьинского, Петропавловского, Смоленского, Троицкого, Усть-Калманского и Усть-Пристанского районов.

Жителей региона призывают быть осторожнее и в случае происшествий звонить на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России по номеру 101.