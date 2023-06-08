Ливни с градом передают синоптики в Алтайском крае

08 июня 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

9 июня в Алтайском крае будет еще жарко, но уже днем ожидаются дожди и местами они будут очень интенсивными. А 10 июня в регион придет долгожданная прохлада. Какие погодные сюрпризы ждут жителей Алтайского края до 13 июня, amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Какая погода будет 9 июня

В ночь на 9 июня термометры покажут от +17 до +22°С, днем – от +28 до+33°С, а по юго-востоку воздух прогреется до +38°С. Днем начнутся кратковременные дожди, а местами пройдут ливни с грозами.

"При грозах возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Такая погода сохранится в Алтайском крае по 10 июня включительно. На этот период будет действовать штормпрогноз", – сообщила синоптик.

Какая погода будет 10 июня

В ночь на 10 июня температура воздуха составит +12...+17°С, днем будет от +21...+26°С. В этот день, по прогнозам синоптиков, осадки будут более интенсивными, но пройдут они локально.

Какая погода установится в дальнейшем

В дальнейшем изнуряющей жары в регионе под 40 градусов не предвидится, отметила Наталия Кобякова. До середины следующей рабочей недели в Алтайском крае будет стоять умеренно теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +30°С. Локально пройдут небольшие осадки, рассказала синоптик.