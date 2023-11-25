Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре

В МЧС рассказали, как уберечь себя в непогоду

25 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Непогода обрушится на Алтайский край 25 и 26 ноября, предупредили в МЧС региона.

В субботу ожидается ветер до 20 м/с, а в воскресенье – гололедица, небольшой снег в северных районах и местами умеренный мокрый снег с дождем – по северо-востоку.

Людей призвали к осторожности и напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 112.