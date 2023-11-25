Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре
В МЧС рассказали, как уберечь себя в непогоду
25 ноября 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Непогода обрушится на Алтайский край 25 и 26 ноября, предупредили в МЧС региона.
В субботу ожидается ветер до 20 м/с, а в воскресенье – гололедица, небольшой снег в северных районах и местами умеренный мокрый снег с дождем – по северо-востоку.
Людей призвали к осторожности и напомнили, что в случае происшествий нужно звонить по номеру 112.
"При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – рассказали в ведомстве.
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