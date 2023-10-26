Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре

Также прогнозируются дожди и похолодание

26 октября 2023, 13:28, ИА Амител

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Непогода по-прежнему будет преобладать в Алтайском крае 26 и 27 октября, сообщили в МЧС региона.

"Ожидаются дожди, мокрый снег, гололедные явления, усиление ветра до 27 м/с, похолодание", – предупреждают в ведомстве.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода.