Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре
Также прогнозируются дожди и похолодание
26 октября 2023, 13:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Непогода по-прежнему будет преобладать в Алтайском крае 26 и 27 октября, сообщили в МЧС региона.
"Ожидаются дожди, мокрый снег, гололедные явления, усиление ветра до 27 м/с, похолодание", – предупреждают в ведомстве.
Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода.
13:37:10 26-10-2023
Пишите проще - в....впереди ж###па., т.е. пробки 9 баллов. )))
13:53:55 26-10-2023
Гость (13:37:10 26-10-2023) Пишите проще - в....впереди ж###па., т.е. пробки 9 баллов. )... как можно сделать две ошибки в слове из четырех букв?
13:53:01 26-10-2023
Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода. Рома, ты не угадал!
14:26:51 26-10-2023
Гость (13:53:01 26-10-2023) Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд з... Рому всегда колбасит, когда он по незнакомым регионам начинает говорить.