НОВОСТИПогода в Барнауле

Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге и сильном ветре

Также прогнозируются дожди и похолодание

26 октября 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Непогода по-прежнему будет преобладать в Алтайском крае 26 и 27 октября, сообщили в МЧС региона.

"Ожидаются дожди, мокрый снег, гололедные явления, усиление ветра до 27 м/с, похолодание", – предупреждают в ведомстве.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

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Гость

13:37:10 26-10-2023

Пишите проще - в....впереди ж###па., т.е. пробки 9 баллов. )))

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Элен без ребят

13:53:55 26-10-2023

Гость (13:37:10 26-10-2023) Пишите проще - в....впереди ж###па., т.е. пробки 9 баллов. )... как можно сделать две ошибки в слове из четырех букв?

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Гость

13:53:01 26-10-2023

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается аномально теплая погода. Рома, ты не угадал!

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Гость

14:26:51 26-10-2023

Гость (13:53:01 26-10-2023) Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд з... Рому всегда колбасит, когда он по незнакомым регионам начинает говорить.

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