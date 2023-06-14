Жителей Алтайского края предупредили о ночных заморозках
Наиболее холодно будет на севере региона и в предгорьях
14 июня 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ночные заморозки ожидаются в Алтайском крае 15 июня, сообщили в ГУ МЧС региона.
"В Алтайском крае ночью 15 июня ожидаются заморозки интенсивностью до -1°С. Наиболее низкие температуры прогнозируются на территории северных и предгорных районов края", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей соблюдать требования безопасности при использовании печей и обогревателей.
16:29:23 14-06-2023
Прямо испытание на прочность, у кого сосудистая система слабая!
17:16:16 14-06-2023
Да уж не понять что с летом твориться 2023то мы от жары прячемься то опять холод в середине июня !!
17:44:18 14-06-2023
после троицы же не бывает заморозков