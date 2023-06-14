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Жителей Алтайского края предупредили о ночных заморозках

Наиболее холодно будет на севере региона и в предгорьях

14 июня 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ночные заморозки ожидаются в Алтайском крае 15 июня, сообщили в ГУ МЧС региона.

"В Алтайском крае ночью 15 июня ожидаются заморозки интенсивностью до -1°С. Наиболее низкие температуры прогнозируются на территории северных и предгорных районов края", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей соблюдать требования безопасности при использовании печей и обогревателей.

Погода

Комментарии 3

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Гость

16:29:23 14-06-2023

Прямо испытание на прочность, у кого сосудистая система слабая!

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Пантера

17:16:16 14-06-2023

Да уж не понять что с летом твориться 2023то мы от жары прячемься то опять холод в середине июня !!

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Гость

17:44:18 14-06-2023

после троицы же не бывает заморозков

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