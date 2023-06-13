Алтайский край вошел в число самых пожароопасных регионов России

По словам Виктории Абрамченко, тяжелая обстановка также наблюдается в ХМАО и Свердловской области

13 июня 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Алтайский край на сегодня – один из самых пожароопасных регионов России, следует из слов вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"По сводкам, это Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше 5 тысяч гектаров горит, Алтайский край, около 4 тысяч, Свердловская область", – сообщила чиновница в интервью РИА Новости.

В целом по стране на сегодняшний день обстановка стабильная, добавила Абрамченко. "Если говорить о целевых показателях, то наша задача – не превысить 5,5 миллиона гектаров площади, пройденной огнем. Я надеюсь, что мы не превысим этот показатель. Для понимания цифр: в некоторые годы доходило до 10 миллионов гектаров сгоревших лесов", – отметила она.

7 июня в Егорьевском районе Алтайского края произошел мощный лесной пожар. Его площадь тогда составляла порядка 100 га. Но уже 9-го числа она достигла 5200 га. Утром 10 июня огонь локализовали, однако режим ЧС в муниципалитете продолжает действовать.

По данным ГУ МЧС региона, за 12 июня в Алтайском крае потушили 23 пожара, в том числе восемь – в жилом секторе.