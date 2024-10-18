Жителей Алтайского края предупредили о новой схеме мошенников с SMS от налоговой

Аферисты рассылают людям сообщения о задолженностях со ссылкой на оплату

18 октября 2024, 09:40, ИА Амител

Пользователь смартфона / Фото: unsplash.com

Управление Федеральной налоговой службы Алтайского края предупредило налогоплательщиков о мошенничестве. В регионе участились случаи обращения граждан о получении SMS с информацией о якобы имеющейся налоговой задолженности и ссылкой для ее оплаты.

Как сообщили amic.ru в ведомстве, ФНС предоставляет налогоплательщикам возможность оперативно получать сведения о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством SMS или писем на электронную почту. При этом периодичность таких рассылок строго регламентирована законодательством о налогах и сборах – не чаще одного раза в квартал, и только с согласия на подобное информирование.

"Однако в таких SMS-оповещениях никогда не содержится ссылка для оплаты долга", – подчеркнула пресс-секретарь алтайского управления ФНС Софья Боброва.

Жителей призывают быть бдительными и проверять информацию о задолженностях на официальных ресурсах: в Личном кабинете налогоплательщика физического лица, мобильном приложении "Налоги ФЛ" либо на сайте или в приложении "Госуслуги".

Оплатить задолженности можно в банках, отделениях "Почты России", МФЦ, а также по штрихкоду или QR-коду через банковские терминалы, напомнили в управлении.