Жителей Алтайского края предупредили о поквартирном обходе перед выборами президента
К вам могут заглянуть на "огонек" даже вечером
12 февраля 2024, 19:35, ИА Амител
17 февраля в Алтайском крае члены избирательных комиссий в рамках проекта "Информ УИК" начнут поквартирный обход избирателей, в рамках которого проинформируют о предстоящих выборах президента. Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.
Обход будет проводиться в будни и выходные с обеда до вечера. В нем поучаствуют более шести тысяч человек – это свыше 40% от общего числа членов УИК. Они расскажут, на каком избирательном участке можно отдать свой голос и как можно это сделать (с помощью ДЭГ, системы "мобильный избиратель" или надомного голосования).
"У нас есть большое количество жителей, которые находятся в особой ситуации своей жизнедеятельности: у одних инвалидность, другие ухаживают за пожилыми родственниками или больными детьми. Им требуется помощь, в том числе в организации голосования на дому. Члены УИК принесут эту информацию в каждый дом Алтайского края", – сказала Акимова.
Акимова подчеркнула, что это безопасно для избирателей: каждый обходчик должен иметь с собой документ, подтверждающий личность и удостоверение члена УИК. Распознать члена УИК также можно по брендированной синей сумке и шапке. Обход избирателей продлится до 7 марта.
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будет четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
Жители Алтайского края смогут проголосовать дистанционно – заявки на участие в ДЭГ уже подали 145 тысяч жителей региона, что составляет более 8,2% избирателей. ДЭГ стартует 25 февраля и продлится три недели – до 14 марта. Первыми в регионе за главу государства смогут проголосовать жители трех удаленных от мест для голосования сел: Кедровка Ельцовского района, поселка Тигирек Краснощековского района и села Усть-Чарыш Усть-Пристанского района.
Всего на выборы президента из федерального бюджета выделили 33,2 млрд рублей, из них 484,5 млн рублей получит Алтайский край. Также регион в рамках софинансирования дополнительно выделит 150 млн рублей на информирование граждан и оснащение избирательных участков.
20:40:28 12-02-2024
Да нафиг бы вы не нужны были.
21:37:06 12-02-2024
Очень мило....А забота какая...
21:47:29 12-02-2024
Не подаём. Идите с Богом.
22:56:40 12-02-2024
Да будут агитировать голосовать онлайн, я так думаю, не открою.
00:09:04 13-02-2024
Нам уже все повторили на сто раз, и еще глядя в глаза? Повторение - мать учения. Почему самого главного, программ кандидатов не представляют, не повторяют? Главное не суть, а сам процесс?
00:16:45 13-02-2024
По Конституции РФ мой дом - моя крепость. Доступ посторонним только по решению суда.
07:44:17 13-02-2024
К вам могут заглянуть на "огонек" даже вечером --- военком?
07:50:44 13-02-2024
У акимовой уже конкретно бак течет. а члены комиссий много нового о себе и родственниках узнают.
07:57:33 13-02-2024
К чему эти избыточные меры? Злить народ? Достаточно разнести по всем почтовым ящикам листовки-приглашения с информацией о выборах, дате, времени, нахождении участков, телефонах и сайтах. Как было до Акимовой. С её приходом в избирком населению перестали рассылать такие приглашения
10:25:32 13-02-2024
Гость (07:57:33 13-02-2024) К чему эти избыточные меры? Злить народ? Достаточно разнести... И даже этих мер не надо, без них все мозги уже вынесли. Итак понятно каким будет результат. Уж очень сильно прогибаться взялись....
08:26:25 13-02-2024
Вы кто такие? Я вас не звал! Идите .... !
10:29:41 13-02-2024
Вот раздолье для мошенников и жуликов всех мастей! Молодец Акимова, постаралась)))