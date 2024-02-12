Жителей Алтайского края предупредили о поквартирном обходе перед выборами президента

К вам могут заглянуть на "огонек" даже вечером

12 февраля 2024, 19:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17 февраля в Алтайском крае члены избирательных комиссий в рамках проекта "Информ УИК" начнут поквартирный обход избирателей, в рамках которого проинформируют о предстоящих выборах президента. Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Обход будет проводиться в будни и выходные с обеда до вечера. В нем поучаствуют более шести тысяч человек – это свыше 40% от общего числа членов УИК. Они расскажут, на каком избирательном участке можно отдать свой голос и как можно это сделать (с помощью ДЭГ, системы "мобильный избиратель" или надомного голосования).

"У нас есть большое количество жителей, которые находятся в особой ситуации своей жизнедеятельности: у одних инвалидность, другие ухаживают за пожилыми родственниками или больными детьми. Им требуется помощь, в том числе в организации голосования на дому. Члены УИК принесут эту информацию в каждый дом Алтайского края", – сказала Акимова.

Акимова подчеркнула, что это безопасно для избирателей: каждый обходчик должен иметь с собой документ, подтверждающий личность и удостоверение члена УИК. Распознать члена УИК также можно по брендированной синей сумке и шапке. Обход избирателей продлится до 7 марта.

Атрибуты, по которым можно распознать члена УИК. Фото: amic.ru

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будет четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Жители Алтайского края смогут проголосовать дистанционно – заявки на участие в ДЭГ уже подали 145 тысяч жителей региона, что составляет более 8,2% избирателей. ДЭГ стартует 25 февраля и продлится три недели – до 14 марта. Первыми в регионе за главу государства смогут проголосовать жители трех удаленных от мест для голосования сел: Кедровка Ельцовского района, поселка Тигирек Краснощековского района и села Усть-Чарыш Усть-Пристанского района.

Всего на выборы президента из федерального бюджета выделили 33,2 млрд рублей, из них 484,5 млн рублей получит Алтайский край. Также регион в рамках софинансирования дополнительно выделит 150 млн рублей на информирование граждан и оснащение избирательных участков.