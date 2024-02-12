По числу поданных заявлений край входит в пятерку регионов-лидеров

12 февраля 2024, 16:43, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента в марте 2024 года уже подали свыше 141 тысячи жителей Алтайского края, что составляет более 8% от общего числа избирателей. Такие данные по состоянию на 11 февраля привела во время пресс-конференции председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

Подача заявлений на участие в ДЭГ стартовала 29 января и продлится до 11 марта. Чтобы отдать свой голос дистанционно, нужно иметь аккаунт на "Госуслугах" (как это сделать, мы писали здесь), а также быть старше 18 лет.

"Если избиратель, выбравший для себя такой формат голосования, поменяет планы, он вправе отозвать свое заявление и проголосовать в традиционном режиме на избирательном участке", – отметила Акимова.

Всего заявки на участие в дистанционном голосовании подали более миллиона человек, проживающих в 29 регионах России (именно в них и будет доступен ДЭГ). По количеству поданных заявлений Алтайский край входит в пятерку субъектов-лидеров.

Также жители Алтайского края подали около четырех тысяч заявок на участие в системе "мобильный избиратель", предполагающей возможность голосования по месту нахождения. Подать заявление можно несколькими способами:

через МФЦ;

"Госуслуги",

ТИК;

УИК (прием на УИК стартует 6 марта).

А за месяц до выборов, 17 февраля, в Алтайском крае начнется проект "Информ УИК", в рамках которого члены избирательных комиссий расскажут населению о выборах президента. Будет проводиться поквартирный и подомовой обход. Он продлится до 7 марта. Сами выборы президента продлятся три дня: 15, 16, 17 марта. В бюллетене будет четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).