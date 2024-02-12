Более 141 тысячи жителей Алтайского края подали заявки на участие в ДЭГ
По числу поданных заявлений край входит в пятерку регионов-лидеров
12 февраля 2024, 16:43, Анастасия Чебакова
Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента в марте 2024 года уже подали свыше 141 тысячи жителей Алтайского края, что составляет более 8% от общего числа избирателей. Такие данные по состоянию на 11 февраля привела во время пресс-конференции председатель краевого избиркома Ирина Акимова.
Подача заявлений на участие в ДЭГ стартовала 29 января и продлится до 11 марта. Чтобы отдать свой голос дистанционно, нужно иметь аккаунт на "Госуслугах" (как это сделать, мы писали здесь), а также быть старше 18 лет.
"Если избиратель, выбравший для себя такой формат голосования, поменяет планы, он вправе отозвать свое заявление и проголосовать в традиционном режиме на избирательном участке", – отметила Акимова.
Всего заявки на участие в дистанционном голосовании подали более миллиона человек, проживающих в 29 регионах России (именно в них и будет доступен ДЭГ). По количеству поданных заявлений Алтайский край входит в пятерку субъектов-лидеров.
Также жители Алтайского края подали около четырех тысяч заявок на участие в системе "мобильный избиратель", предполагающей возможность голосования по месту нахождения. Подать заявление можно несколькими способами:
- через МФЦ;
- "Госуслуги",
- ТИК;
- УИК (прием на УИК стартует 6 марта).
А за месяц до выборов, 17 февраля, в Алтайском крае начнется проект "Информ УИК", в рамках которого члены избирательных комиссий расскажут населению о выборах президента. Будет проводиться поквартирный и подомовой обход. Он продлится до 7 марта. Сами выборы президента продлятся три дня: 15, 16, 17 марта. В бюллетене будет четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
16:57:07 12-02-2024
Потому, что "Красный" регион. Чтоб не отставать от всех, и контролировать бюджетников заставили регистрироваться на ДЭГ. До чего дошел прогресс, раньше только явку проверяли (только в конец отмороженные фото просили прислать биллютеня), сейчас обленились, сидя проверять как проголосовали и за кого. Не поднимаю тину, просто констатирую факт. Пора уже принять закон о единовластии и отменить выборы, ерунда это все.
21:03:40 12-02-2024
Гость (16:57:07 12-02-2024) Потому, что "Красный" регион. Чтоб не отставать от всех, и к... В ДЭГ нельзя узнать, кто за кого голосовал. Потому что по Конституции голосование тайное, и ДЭГ создавалась с учетом этого требования, с использованием криптографических алгоритмов. Поэтому в интернете всячески пугают, что начальство узнает и уволит, чтобы те, кто потенциально может проголосовать против, передумали, или вообще не голосовали.
21:06:52 12-02-2024
Гость (16:57:07 12-02-2024) Потому, что "Красный" регион. Чтоб не отставать от всех, и к... да, ещё и бабла куча тратится
17:30:33 12-02-2024
Лично мне из дома гораздо удобнее голосовать, поэтому мой выбор - ДЭГ. И да, к бюджетникам никакого отношения не имею.
15:40:01 13-02-2024
Гость (17:30:33 12-02-2024) Лично мне из дома гораздо удобнее голосовать, поэтому мой вы... Даже боюсь представить, что с вам. Ведь даже маломобильным гражданам полезно из дома выходить, свежий воздух, радостные и одухотворенные лица сограждан выполнивших свой гражданский долг, уж раз в год сие мероприятие можно посетить лично.
18:44:46 12-02-2024
Ну так из под палки загоняют если
19:57:51 12-02-2024
а можете назвать организацию, где стоят с палкой?
20:36:25 12-02-2024
Элен без ребят (19:57:51 12-02-2024) а можете назвать организацию, где стоят с палкой? ... скажите, зачем медиков загоняют на ДЭГ? Какой в этом смысл? А что Вам даст название организации? Проверку устроите? Или Вы в своём пенсионерском манямирке не верите в использование административного ресурса?
20:41:48 12-02-2024
Элен без ребят (19:57:51 12-02-2024) а можете назвать организацию, где стоят с палкой? ... Налоговая
21:52:50 12-02-2024
Гость (20:41:48 12-02-2024) Налоговая... Да там им всё равно делать нечего пусть хоть проголосуют, всё какая - то польза. Никто из работников ничего не понимают, объяснить не могут, никто свою работу не знает, но гонора выше крыши, да чаёк только попивают
21:07:40 12-02-2024
Элен без ребят (19:57:51 12-02-2024) а можете назвать организацию, где стоят с палкой? ... все бюджетные
23:00:43 12-02-2024
Элен без ребят (19:57:51 12-02-2024) а можете назвать организацию, где стоят с палкой? ... Конечно. А потом выпустят новость что это фейк. Как в сибсоцбанке. БГГ
18:58:34 12-02-2024
А мне и ДЭГ не нужен не пропускаю ни одних выборов, всегда хожу и голосую, хоть и не отношусь ни к бюджетникам, ни к партийным никто меня не заставляет, кроме меня самого, потому что я обязан влиять на судьбу своей страны. Не каждый раз но бывает и побеждает кандидат за которого я голосовал. Как минимум раз в 4 года ;)
23:03:41 12-02-2024
Если власть так хочет чтобы я проголосовала через дек, тем более не буду, проголосую на участке.
07:28:54 13-02-2024
Более 80% зарегистрировались в ДЭГ по указе и давлению начальства … У людей никого желания нет вообще в этом цирке учавствовать, край на самое дно упал по уровню жизни