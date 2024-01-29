Жителей Алтайского края предупредили о потеплении со снегопадами и метелями

В ближайшие двое суток морозы усилятся, но после придет потепление почти до 0 градусов

29 января 2024, 15:14, ИА Амител

Заснеженная аллея / Фото: unsplash.com

Небольшое похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последних числах января: температура воздуха ночью 30 и 31 числа понизится до -20...-27°С, а днем она будет колебаться от -8 до -13°С. Однако уже 1 февраля с прохождением атмосферных фронтов погода в регионе начнет меняться: пойдет снег, усилится ветер, местами поднимутся метели, а температура снова поползет вверх. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Небольшой снег в Алтайском крае возможен местами в большинстве дней в период с 29 января по 3 февраля. Однако 1 и 2 февраля снегопады небольшой и умеренной интенсивности вероятны на большей части региона. Кроме того, в эти дни ветер усилится. Максимальные порывы до 10-15 м/с мы ожидаем по югу и западу, вследствие этого здесь поднимутся метели", – рассказала синоптик.

Температура воздуха в ночь на 1 и 2 февраля составит -10...-18°С, а днем будет колебаться от -1 до -10°С (теплее всего будет по югу и в предгорьях).

К выходным вновь похолодает: 3 и 4 февраля ночью ожидается от -16 до -21°С, а днем столбики термометров покажут -5...-10°С.